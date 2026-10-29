Il dilemma di Chivu dopo Venezia: chi sarà il titolare nel derby tra Provedel e Martinez?
L'Inter deve capire chi difenderà la porta in uno degli appuntamenti più importanti della stagionedi Simone Malagutti
La domanda dopo Venezia-Inter non risuona soltanto nello studio di Pressing, è il tema del giorno tra i tifosi nerazzurri sui social. Il dibattito nasce dalla prestazione di Provedel contro il Venezia: non che abbia compiuto clamorosi miracoli, ma ha confermato le sue qualità nella difesa della linea e nella copertura dello spazio. L'ex Lazio è stato affidabile e tecnicamente preciso su Adams; reattivo nell'intervenire in controtempo sulla punizione di Kike Perez, deviata in barriera (poi segna Lauberbach ma è in fuorigioco); bravo nel tenere la posizione migliore possibile e anche fortunato sul tiro ravvicinato dello stesso tedesco.
Martinez, sempre titolare fino alla 7° giornata, difeso e confermato da Chivu anche dopo qualche errore. Poi due gare consecutive di Provedel contro Fiorentina e Venezia. La competizione c'è ma non è stressante se gestita dall'allenatore con intelligenza. Chivu ora ha due giorni per scegliere il portiere titolare nel derby.