Il dilemma di Chivu dopo Venezia: chi sarà il titolare nel derby tra Provedel e Martinez?

La domanda dopo Venezia-Inter non risuona soltanto nello studio di Pressing, è il tema del giorno tra i tifosi nerazzurri sui social. Il dibattito nasce dalla prestazione di Provedel contro il Venezia: non che abbia compiuto clamorosi miracoli, ma ha confermato le sue qualità nella difesa della linea e nella copertura dello spazio. L'ex Lazio è stato affidabile e tecnicamente preciso su Adams; reattivo nell'intervenire in controtempo sulla punizione di Kike Perez, deviata in barriera (poi segna Lauberbach ma è in fuorigioco); bravo nel tenere la posizione migliore possibile e anche fortunato sul tiro ravvicinato dello stesso tedesco.