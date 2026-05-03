Il countdown di Calhanoglu: spettatore 'forzato' contro il Parma, si prepara per fare il bis

Sarà costretto a vivere la sfida contro il Parma da spettatore, colpa di un risentimento al soleo della gamba sinistra. Ma anche Hakan Calhanoglu ha fatto partire il suo personale countdown verso la conquista del 21° scudetto dell'Inter, il suo secondo con la maglia nerazzurra dopo quello della stagione 2023/24: lo ha mostrato attraverso una storia sul suo profilo Instagram. Lo scudetto poi sotto con la Coppa Italia e qui per il centrocampista turco parte una personale corsa contro il tempo: vuole essere protagonista in campo nella finale contro la Lazio, in programma il 13 maggio alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma (diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it).