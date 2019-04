Icardi segna, Wanda Nara esulta: "Sempre con te"

03/04/2019

Dopo mesi di polemiche, Mauro Icardi è tornato titolare con la maglia dell'Inter e in casa del Genoa è tornato a quel gol in campionato che mancava dal 15 dicembre 2018. La moglie-agente Wanda Nara ha esultato sui social mostrando tutta la propria vicinanza con una foto su Instagram in compagnia di due dei suoi figli: "Sempre con te Icardi".