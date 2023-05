Inter, senti Icardi: "In bocca al lupo per la finale, vi auguro sempre il meglio"

Mauro Icardi cuore Inter. L'ex capitano nerazzurro ha voluto mandare un messaggio di incoraggiamento alla squadra di Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League contro il Manchester City del prossimo 10 giugno: lo ha fatto in occasione del quinto anniversario di Lazio-Inter 2-3, la partita che sancì il ritorno nella massima competizione europea (dopo 6 anni di assenza) della squadra all'epoca allenata da Luciano Spalletti. "Cinque anni fa potevamo dire di aver raggiunto nuovamente il tetto d'Europa, tornando dopo tanti difficili a giocare la Champions League - il post dell'argentino -. Oggi, cinque anni dopo, l'Inter è in finale. In bocca al lupo, vi auguro sempre il meglio con tutto il mio cuore".