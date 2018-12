Giallo Nainggolan, spunta audio: "Voglio tornare a Roma"

25/12/2018

Nuova puntata del caso Nainggolan nel giorno di Natale. Come riporta l'Ansa, infatti, ha iniziato a circolare in rete con insistenza una nota audio che in molti attribuiscono proprio al belga dell'Inter, attualmente sospeso. Una registrazione senza alcun riferimento temporale ma che, visto il momento che sta attraversando il centrocampista, potrebbe essere attuale: "Mamma mia, sto facendo un macello qua… Voglio tornare". Un giallo perché non ci sono conferma che, quella ascoltata, sia la voce di Radja.



Il "voglio tornare" si riferirebbe alla Roma visto che poco dopo si sente: "Boh, per quanto sono amico di Totti, magari spingerà lui… Ma poi dovrei fare un casino qui per potermene andare, capito?".



Nell'audio incriminato, con diverse pause e rivolto a un interlocutore imprecisato, anche un: "Mamma mia oh, mi danno tutti per finito… Ma va bene, tanto ho sempre dimostrato sul campo e sono sempre stati zitti". Il mistero si infittisce, Nainggolan fa sempre parlare di sé.