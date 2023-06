Frattesi pronto per Inzaghi: può fare la mezzala sul centrosinistra

INTER

Con l'arrivo del centrocampista del Sassuolo i nerazzurri non avrebbero grossi problemi a farlo convivere con Barella

Lui lo ha già detto in modo chiaro: "Sono una mezzala e voglio essere sfruttato per le mie caratteristiche. La convivenza con Barella? Nessun problema, io posso partire da sinistra, così quando mi accentro calcio con il piede buono. Il 4-2-3-1? Nel Sassuolo il primo anno l’ho interpretato con buoni risultati, grazie a Dionisi. Però resta il fatto che a tre posso dare di più". Davide Frattesi, insomma, ha già ben chiaro in mente come potrà giocare nella nuova Inter.

Frattesi è il più classico dei centrocampisti "box-to-box". Riesce a esprimersi nel modo migliore quando ha la possibilità di attaccare gli spazi. E' la mezzala più verticale del nostro calcio, quella con la capacità più spiccata nel capire i tempi e gli spazi per l'inserimento in area, da dove può far male grazie a una buona confidenza con la porta avversaria. Per questo è perfetto nel centrocampo a tre: 4-3-3, come a Sassuolo, o 3-5-2, come nel caso dell'Inter.

E' poco propenso a gestire il pallone e non ha nell'assist uno dei suoi colpi migliori. Non potrà essere, insomma, un clone di Calhanoglu, che verrà definitivamente spostato nella posizione di play dopo la partenza di Brozovic. Una metà campo formata da Barella, sul centrodestra, Frattesi, dall'altra parte e il turco in posizione centrale (con Mkhitaryan come alternativa alle mezze ali), è sicuramente di altissimo livello, soprattutto in fase offensiva. Le corse in profondità a dare l'opzione verticale agli esterni, alternate agli inserimenti in area, saranno una costante del gioco dell'Inter, destinata a diventare una delle squadre più pericolose nel ribaltamento dell'azione.

Per chi ha più di 40 anni verrà spontaneo il paragone con la straordinaria stagione dei record '88/'89, quando due mezze ali come Berti e Matthaus sapevano diventare devastanti per le difese avversarie quando partivano in progressione verticale con o senza palla. Il paragone sarà anche ingombrante ma, di certo, un centrocampo come quello immaginato da Inzaghi permetterà all'Inter di avvicinarsi alla nuova stagione con una buona dose di ottimismo.