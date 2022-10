Financial Times: "Inter in vendita, advisor a caccia di compratori"

TRATTATIVE IN CORSO

Secondo il quotidiano, il club nerazzurro si sarebbe affidato a Goldman Sachs e Raine Group

© ipp "L'Inter è in vendita". Lo riporta l'autorevole Financial Times ribadendo le indiscrezioni e le voci che di recente erano circolate da più fonti su una possibile cessione del il club nerazzurro. Secondo quanto riporta il quotidiano, alcuni advisor inizieranno la ricerca di potenziali acquirenti a partire da questa settimana. Nel dettaglio, per garantire la cessione della società controllata da Suning e dalla famiglia Zhang, il club nerazzurro si sarebbe affidato a Goldman Sachs e Raine Group, banca che ha gestito l'operazione da 2,5 miliardi di sterline che ha portato alla cessione del Chelsea.

"Secondo quanto riferisce una persona vicina al club, il colosso di Nanchino è pronto a iniettare un capitale di 100 milioni di euro quest'anno in tranche, - si legge nell'articolo del FT che ripercorre la gestione di Suning alla guida dell'Inter -. La persona ha anche riferito che Suning è aperta a nuovi partner e prenderebbe in considerazione la vendita di una quota di minoranza". Affermazioni che sia le banche chiamate in causa, sia l'Inter si sono rifiutate di commentare in maniera ufficiale.

