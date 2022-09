Il Sole 24 Ore: Inter, futuro americano. Zhang si affida a Raine Group

INTER

Il quotidiano economico svela i prossimi passi della famiglia proprietaria del club nerazzurro

© afp Il CdA dell'Inter ratificherà domani un passivo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 130/140 milioni. A fine ottobre il bilancio chiuso il 30 giugno verrà poi portato davanti agli azionisti: perdite più elevate rispetto alle stime preventivate qualche mese fa ma comunque più contenute rispetto al -245 milioni di una stagione fa. Il club "brucia" circa 10 milioni al mese e il blocco imposto dal Governo cinese agli investimenti esteri nel calcio impone una linea di massima austerità alla famiglia Zhang: al netto di un cambiamento che difficilmente potrà essere sancito nel corso del ventesimo Congresso del Partito Comunista cinese che si aprirà il 16 ottobre, fermo restando lo scenario, la situazione così come oggi non è più sostenibile anche nel breve-medio periodo. Questo perché va oltretutto ricordato che tramite la propria holding lussemburghese la famiglia Zhang ha sottoscritto con il fondo statunitense Oaktree un finanziamento da 275 milioni da rimborsare nel 2024, pena il passaggio di proprietà a Oaktree con l’escussione del pegno.

Ecco perché ben più che un nuovo partner, per gli Zhang è necessaria la vendita dell'Inter. A tal proposito, il Sole 24 Ore riporta oggi che dopo il mandato a Goldman Sachs, ora la famiglia avrebbe affidato un secondo incarico alla banca d’affari statunitense Raine Group, la stessa che ha ceduto qualche mese fa il Chelsea del miliardario russo Roman Abramovich al gruppo di investitori rappresentato da Todd Boehly. Come sottolinea il quotidiano economico "l'area geografica di ricerca del possibile investitore resta, come nel caso dei Blues, quella americana. Tuttavia secondo diversi addetti ai lavori, i potenziali investitori potrebbero essere differenti rispetto a quelli che si sono palesati sull’ex squadra di Abramovič prima dell’estate. Ora resta da capire la tempistica del processo esplorativo finalizzato alla ricerca di un investitore. Nelle prossime settimane - continua Il Sole 24 Ore - verrà probabilmente nominato come consulente anche uno studio legale. Secondo i piani della famiglia Zhang, fino a qualche mese fa, i riflettori erano puntati sulla ricerca di un socio di minoranza, che potesse portare nuove risorse. Ma questa strada appare però complessa e ora la scelta potrebbe dunque ricadere sulla cessione della maggioranza del club nerazzurro. Il nodo resta la valutazione della società che è su un livello abbastanza elevato e in ogni caso superiore al miliardo di euro".