Empoli-Inter alle 12.30: ultime notizie e probabili formazioni

alle 12.30

I nerazzurri per la quinta vittoria su cinque e per distanziare il Milan: nel lunch match Inzaghi lancia Frattesi. I toscani sperano nella scossa Andreazzoli

Inter, svelata la terza maglia 23/24: Thuram e Lautaro si vestono di arancione





















© inter.it 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tra l'Inter e il percorso netto in campionato c'è di mezzo l'Empoli: nel lunch match di oggi i nerazzurri vogliono rispondere alla vittoria del Milan e mettere ulteriore divario sulla Juventus sconfitta a Reggio Emilia ma soprattutto raggiungere i 15 punti che significherebbero nuovamente vetta solitaria. Dopo il soffertissimo pareggio contro la Real Sociedad in Champions League, il piano di Simone Inzaghi non è cambiato: ridare certezze a centrocampo col rientro di Calhanoglu, qualche ritocco è possibile ma senza intaccare l'impianto generale per trovare la quinta vittoria in Serie A. Davanti a Sommer poco probabile uno stop per Bastoni, eventualmente verrebbe spostato Acebri a sinistra con de Vrij centrale, mentre per il braccetto difensivo di destra non si può parlare di turnover per Darmian, un po' perché Pavard è destinato a prendere stabilmente il posto da titolare ma soprattutto perché l'azzurro farà qualche passo in avanti e si metterà sulla corsia di destra panchinando Dumfries, uno di quelli che - nazionali comprese - ha giocato più di tutti in questo inizio stagione.

I giochi a centrocampo sembrano fatti: detto di Calha e Darmian, sull'altra fascia si rivedrà dall'inizio Dimarco mentre ai lati del turco il preziosissimo Mkhitaryan e la vera novità, cioè Frattesi. L'ex Sassuolo ha avuto un impatto importante col mondo nerazzurro (senza dimenticare le due reti con la Nazionale) nonostante non sia mai partito titolare, occasione che Inzaghi gli darà oggi anche per far ritrovare quello smalto che Barella ha dimostrato di avere un po' perso in Spagna, dove - è bene ricordarlo - non è certo stato l'unico giocatore sotto media.

E l'attacco? Impossibile lasciar fuori Thuram in un momento di forma come questo, lo si è visto anche nelle difficoltà di manovra offensiva a San Sebastiàn fino al suo ingresso dalla panchina, chi avrebbe bisogno di rifiatare è Lautaro Martinez. Decisivo in Champions, sempre più coinvolto con la fascia di capitano, anche il Toro non è fatto di titanio e mercoledì ha dimostrato una certa stanchezza, comprensibile contando anche le fatiche con l'Argentina. Ma Alexis Sanchez non è ancora pronto per partire dall'inizio: vero che è entrato bene in campo in Champions, può essere utile anche a legare il gioco sulla trequarti per lasciare spazio agli incursori, soluzione a maggior ragione sensata con Frattesi titolare, eppure la coppia favorita resta la ThuLa. Inaghi spera sia questa l'arma per vincere a Empoli, demoralizzato per lo 0-7 contro la Roma e fresco di cambio allenatore, che però ha riabbracciato uno come Aurelio Andreazzoli che in Toscana ha sempre fatto benissimo e sogna un esordio di lusso, tentando di fermare la capolista. Appuntamento alle 12.30 allo stadio Castellani.

LE PROBABILI FORMAZIONI