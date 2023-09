Empoli-Inter, le pagelle: Dimarco è un cecchino, Lautaro in ombra

LE PAGELLE

I voti e i giudizi dei protagonisti della partita del Castellani tra gli uomini di Andreazzoli e quelli di Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2)

Berisha 6,5 - Attento e reattivo tra i pali. Nel primo tempo grande intervento in uscita su Frattesi, nella ripresa disinnesca il primo tentativo di Dimarco, poi deve arrendersi alla perla all'incrocio dell'esterno sinistro nerazzurro

Ebuehi 5 - dalla sua parte la premiata ditta Dimarco-Bastoni mette pressione e deve presidiare la zona. Gara in contenimento e di sofferenza. Nel finale si sgancia di più, ma ormai è tardi

Luperto 6 - marca Thuram e raddoppia su Lautaro. Gioca pulito badando come al solito poco alla forma e molto alla sostanza

Ismajli 6,5 - si piazza su Lautaro e riesce a farlo giocare spesso spalle alla porta. Nel primo tempo salva il risultato sulla linea su un colpo di testa a botta sicura di Darmian. Nella ripresa si infortuna dopo una chiusura e lascia il posto a Walukiewicz (6' st Walukiewicz 6 - entra e si incolla a Lautaro, poi si prende cura di Arnautovic senza problemi)

Pezzella 5,5 - Darmian e Frattesi lo attaccano ed è costretto a pensare più a difendere che a proporsi. Non il pezzo forte del repertorio

Marin 5 - trotterella in mediana senza trovare la posizione giusta per limitare le incursioni di Mkhitaryan e aiutare Ebuehi sugli inserimenti di Bastoni e Dimarco (24' st Fazzini 5,5 - aumenta un po' i giri, ma non fa cambiare passo all'Empoli in mediana"

Ranocchia 5,5 - nella sua zona deve fare i conti con Calhanoglu. Nel primo tempo resta basso e riesce a limitare i danni, nella ripresa prende coraggio e alza un po' il baricentro, ma non riesce a fare la differenza. Impegna Sommer su punizione (24' st Grassi 5,5 - non dà la scossa e la gara resta inchiodata sul vantaggio nerazzurro)

Maleh 5,5 - mette Frattesi nel mirino e cerca di stargli il più vicino possibile per contrastarlo. Mossa che funziona in parte e che lo tiene troppo lontano dalla linea offensiva

Baldanzi 6,5 - ha libertà di movimento e arretra a caccia di palloni per innescare la manovra e giocare di rimessa. Buone giocate nello stretto, ma non bastano per sfondare la difesa nerazzurra. I numeri comunque ci sono tutti

Cambiaghi 5 - si vede poco lì davanti e l'Empoli fatica a costruire azioni pericolose o a servire Shpendi in profondità con i giri giusti. (34' st Destro 5,5 - entra nel finale per dare peso all'attacco dell'Empoli, ma l'Inter controlla la gara e non ha chance per andare al tiro)

Shpendi 5 - si piazza al centro dell'attacco, ma sbatte inesorabilmente contro il muro eretto da Acerbi e compagni. Gli manca un po' di lucidità nelle scelte e di esperienza nella difesa della palla. (34' st Cancellieri 5,5 - entra per dare più dinamismo alla fase offensiva, ma non riesce a dare sbocchi pericolosi alla pressione dell'Empoli)

All.: Andreazzoli 5,5

A disp.: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Bastoni, Gyasi.



INTER (3-5-2)

Sommer 6 - l'Empoli arriva a fatica dalle sue parti e tocca il pallone quasi solo per rimetterlo in gioco dal fondo. Lunch time tranquillo con anche una buona parata su una punizione di Ranocchia

Pavard 6 - dopo la Champions, Inzaghi lo conferma a destra nella linea a tre di difesa e fa il suo senza sbavature

Acerbi 6,5 - marca stretto Shpendi sovrastandolo nel gioco aereo, nell'uno contro uno e nei contrasti. Zero rischi al centro della difesa

Bastoni 6 - poco impegnato in marcatura, ha tempo e spazio per proporsi, avanzare il raggio d'azione e spingere a sinistra insieme a Dimarco andando anche al tiro. (26' st De Vrij 6 - dà il cambio a Bastoni e gestisce il finale senza affanni)

Darmian 6 - con Cuadrado acciaccato, fa rifiatare Dumfries a destra. Spinge e si propone con equilibrio e senza rischi. Nel primo tempo Ismajli gli nega il gol salvando sulla linea

Frattesi 6 - Inzaghi lo piazza al posto di Barella dall'inizio e ci impiega un po' a trovare il passo e la posizione giusti in mediana. Buono il dinamismo, un po' imprecise invece le conclusioni. Nel primo tempo si fa ipnotizzare da Berisha in area (26' st Barella 6 - entra e si posiziona in mediana senza strafare e controllando la gara insieme ai compagni di reparto)

Calhanoglu 6,5 - solito metronomo in mediana. Con poca pressione, gestisce il traffico e i tempi di gioco con ordine, geometrie e qualità andando anche al tiro in maniera pericolosa

Mkhitaryan 6,5 - solido e concreto nella gestione della palla e dei tempi di gioco. Pochi fronzoli e tanta sostanza come da copione

Dimarco 7 - dalla sua parte Marin ed Ebuehi restano bassi e ha spazio per spingere e farsi trovare dai compagni. Si alterna in profondità con Bastoni ed è sempre pronto a far valere il suo sinistro. Il gol è un mix perfetto di precisione e potenza, una perla che sblocca la gara e decide il match. (36' st Carlos Augusto 6 - entra e dà subito il suo contributo. Ottima chiusura su Baldanzi nel finale)

Lautaro Martinez 5,5 - viene incontro e fa la sponda, ma lavora quasi solo spalle alla porta e il bunker eretto dall'Empoli lo tiene lontano dalla porta di Berisha. Nella ripresa cede il posto ad Arnautovic. (26' st Arnautovic 5,5 - dà il cambio al Toro, ma la sostanza non cambia molto. Nel finale rimedia un problema muscolare)

Thuram 6 - fa valere il fisico soprattutto nel gioco aereo, ma non riesce a trovare la giocata giusta per far male sottoporta. Nella ripresa sfiora il raddoppio con un destro che finisce largo di poco e un destro a giro simile a quello del derby. (36' st Sanchez sv - tocca poche palle per mettersi in mostra)

All.: S. Inzaghi 6

A disp.: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Klaassen, Asllani, Bisseck, Agoume, Stankovic.