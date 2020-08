E. League, Zhang Jindong suona la carica: "Spero che l'Inter ci renda di nuovo felici in finale"  

EUROPA LEAGUE

Venerdì l'Inter tornerà a giocare una finale europea dopo dieci anni dallo storico Triplete. E Zhang Jindong suona la carica in vista del big match al RheinEnergie Stadion di Colonia contro il Siviglia. "Speriamo tutti che l'Inter in finale di Europa League ci renda nuovamente felici - ha spiegato il proprietario del club nerazzurro in un video pubblicato da PPTV -. Speriamo di poter festeggiare insieme il primo trofeo da quando Suning ha comprato la squadra".

Dopo l'arrivo in Germania di Steven Zhang, che si è presentato nel ritiro nerazzurro e in campo per stare vicino alla squadra, in casa Inter anche il patron nerazzurro fa sentire la sua voce in vista dell'ultimo atto dell'Europa League. Un appuntamento importantissimo per il club e per la proprietà, che a Colonia può centrare il suo primo trofeo e avviare un ciclo.