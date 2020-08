Inter, esulta anche Steven Zhang: "Andiamo in finale tutti insieme!"

Steven Zhang, rientrato in Europa diversi mesi dopo l'ultima volta a causa delle restrizioni sui voli per la pandemia, si è goduto il 5-0 della sua Inter nella semifinale di Europa League direttamente allo stadio e alla fine è sceso in campo girando un video-selfie subito postato dai social nerazzurri: "A tutti i tifosi dell'Inter nel mondo, andiamo in finale tutti insieme... andiamo!"