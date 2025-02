Da Calha a Barella fino al figlio di Inzaghi: maglie e biglietti gratis al boss dei parcheggi

Il prossimo quattro marzo avrà inizio il processo agli ultras delle curve di Milan e Inter, in un'aula bunker di fronte al carcere milanese di San Vittore. Tra i 16 imputati ci sarà anche Giuseppe Caminiti, leader della Curva Nord e arrestato lo scorso 30 settembre. Lui, il "capo dei parcheggi" e con comprovati legami con la ndrangheta, regnava in forza della protezione di Giuseppe Calabrò, anch'esso legato alla ndrangheta. "Pino", come sottolinea La Repubblica oggi in edicola, aveva rapporti anche con diversi protagonisti del mondo del calcio. Lo evidenzia l'analisi del suo cellulare, operata dal Nucleo di Polizia della Guardia di Finanza: dal figlio di Simone Inzaghi, Tommaso, a Calhanoglu e Barella. Passando per Alessandro Bastoni e a Claudio Sala, responsabile della sicurezza dell'Inter come sottolinea il quotidiano.