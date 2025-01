Caso ultras, via al processo: i vertici delle curve di Inter e Milan davanti al gup il 4 marzo

Il quattro marzo avrà inizio il processo agli ultras delle curve di Milan e Inter a San Siro, in un'aula bunker di fronte al carcere milanese di San Vittore per ragioni di sicurezza. Al centro del procedimento, con un rito abbreviato che riguarderà 16 imputati, ci sono business illeciti e le violenze dei gruppi organizzati, con l'aggravante dell'associazione mafiosa per quanto riguarda i nerazzurri finalizzata ad una serie di reati tra cui estorsioni e aggressioni.