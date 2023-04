Inter, la Curva Nord: "Pazienza finita, senza obiettivi minimi tutti responsabili"

inter

Messaggio Instagram della curva nerazzurra: "Coppa Italia, passaggio del turno e qualificazione in Champions: se no li tratteremo come meritano"

La sconfitta contro la Fiorentina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, a sentire la Curva Nord. In un messaggio pubblicato su Instagram, la parte più calda dei tifosi dell'Inter annuncia: "La pazienza è finita, se non si raggiungeranno i risultati minimi riterremo tutti responsabili e li tratteremo come meritano". Questi gli obiettivi indicati dalla curva: "Coppa Italia (vittoria, ndr), passaggio turno (contro il Benfica, ndr) e qualificazione Champions".

© instagram

INTER, IL MESSAGGIO DELLA CURVA NORD "Abbiamo dato sempre sostegno, anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Il termine sono i tre risultati minimi che reputiamo una squadra come la nostra debba conseguire visto i valori di squadra superiori che siamo si certi si possano ancora esprimere. Abbiamo tollerato i risultati altalenanti perché per merito di altri (il Napoli, ndr) questo campionato non si è rivelato alla nostra portata, ora bisogna proseguire in obiettivi che con merito ci vedono ancora in una corsa che non si deve arrestare".

INTER, L'AVVERTIMENTO DELLA CURVA NORD "Resteremo ancora a fianco dei nostri colori ma è chiaro che se non si raggiungeranno questi risultati riterremo tutti responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente!".

