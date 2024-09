Curva Nord, prima riunione dopo l'omicidio Bellocco

© Getty Images

Prima riunione della Curva Nord dell'Inter dopo l'omicidio di Antonio Bellocco, erede dell'omonima cosca della Ndrangheta e nel direttivo del tifo, per il quale è finito in carcere l'ex capo ultras Andrea Beretta. I tifosi si sono trovati alle 21.30 al baretto nei pressi dello stadio di San Siro a Milano, come aveva preannunciato nei giorni scorsi sui suoi profili social lo storico leader Nino Ciccarelli. All'incontro erano presenti circa 200 persone. Il nuovo capo ultras Renato Bosetti, 54 anni e fondatore degli Old Fans, ha fornito i dettagli della trasferta di domenica prossima per la partita Monza-Inter. Lo striscione, hanno fatto sapere, cambia da 'Curva Nord Milano' a 'Curva Nord'. Nessun commento in merito alla morte del 36enne Bellocco.