Inter, Borja Valero: "Conte vuole vincere a tutti i costi"

"Sto bene, sto provando a passare del tempo nel migliore dei modi in queste giornate difficili che stiamo vivendo. Per fortuna in casa ho mia moglie e i miei due bambini che aiuto nei compiti in settimana, poi mi alleno, ci inventiamo dei giochi e delle cose da fare ogni giorno, ho inventato anche una sorta di calcio-tennis nel mio letto". Borja Valero, centrocampista dell'Inter, racconta le giornate trascorse in isolamento domiciliare. "La cosa più importante in questo momento è avere forza e coraggio e soprattutto fare capire alle persone che è davvero importante stare a casa, perché fa la differenza, solo così potremmo tornare il prima possibile alla nostra vita di prima"