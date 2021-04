Conte, il futuro è un'ipotesi: dopo lo scudetto vuole certezze

QUI INTER

L'allenatore nerazzurro vuole tagliare il traguardo tricolore e poi sedersi al tavolo con Zhang

Certi problemi, come la cenere sotto il tappeto, prima o poi sono destinati a uscire allo scoperto, anche se rimandati per cause di forza maggiore, come aspettare l'aritmetica per festeggiare un titolo che manca da 11 anni. Antonio Conte ha solo voglia di vincere questo scudetto prima di confrontarsi con la proprietà. Non è disposto ad accettare un'altra stagione inseguendo traguardi importanti dovendo stimolare giocatori che non vedono lo stipendio da mesi.

Per questo ha invocato chiarezza dopo La Spezia e per questo non ha preso bene le domande sul futuro durante la conferenza stampa pre Verona. Ora la testa di tutti deve essere focalizzata sull'obiettivo tricolore, il resto a suo tempo. Un anno fa, dopo la partita con l'Atalanta e la finale di Europa League con il Siviglia, le parole di Conte sembravano presagire un'addio talmente imminente da aver convinto la dirigenza a bloccare Allegri.

Poi è arrivata la pace e il compromesso che ha portato a un campionato da incorniciare. Ora le cose sono diverse, l'allenatore nerazzurro vuole continuare almeno per un'altra stagione ma ha bisogno di capire come. Ha bisogno di capire se la Società ha risolto i suoi problemi economici e se ha intenzione di allestire una squadra in grado di puntare a una Champions da protagonista. Chiarezza, appunto. E consapevolezza delle proprie forze prima di lanciare proclami su traguardi ambiziosi.