Compleanno ai box per Icardi: oggi si allena coi compagni o no? L'Inter intanto lo festeggia

19/02/2019

Il club lo festeggia, Wanda gli manda un messaggio grondante d'amore (via instagram) e retwitta spasmodicamente i tanti auguri che vengono postati in rete dai fan e Maurito, da parte sua, pubblica una foto in compagnia della moglie con il lago di Como a fare da cornice al loro idillio coniugale. Oggi è il compleanno di Icardi, gli anni sono 26. Un giorno che l'argentino avrebbe voluto festeggiare con la fascia di capitano dell'Inter ancora al braccio ma tant'è, come sono andate le cose ormai si sa. Ciò che invece ancora incuriosisce è capire quale accoglienza l'attaccante riceverà oggi alla Pinetina e, cosa non secondaria, se tornerà poi ad allenarsi sul campo con il gruppo o proseguirà le cure fisioterapiche al ginocchio destro nel chiuso degli spogliatoi.



Difficile immaginare (ma non lo si può escludere) il solito bagno di uova e farina con cui goliardicamente sono stati celebrati gli scorsi compleanni. Difficile pure credere che Icardi torni da subito a scaldare i muscoli, proiettandosi sul match di Europa League contro il Rapid Vienna. E altrettanto complicato ipotizzare anche un suo ritorno tre giorni più tardi a Firenze in campionato. La sensazione è infatti che la querelle icardiana necessita ancora di tempo per rientrare. Ma oggi, perché no, potrebbero arrivare anche piacevoli sorprese.