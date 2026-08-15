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Amichevole Inter-Betis Siviglia: le formazioni ufficiali, panchina per Stones SEGUI IL MATCH LIVE

La squadra di Cristian Chivu affronta gli spagnoli nell'ultimo test prima del via al campionato

15 Ago 2026 - 19:04
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L'Inter di Cristian Chivu si prepara per l'ultimo test pre-stagionale prima dell'esordio in campionato contro il Monza a San Siro. Non c'è dal primo minito l'uomo più atteso nei nerazzurri: John Stones parte dalla panchina, c'è il giovane Bovio titolare, affiancato da Bisseck e Bastoni. In avanti Bonny ed Esposito. Occhio ad Antony e al vecchio pallino del Napoli Pablo Fornals tra gli spagnoli. Le formazioni ufficiali:

INTER (3-5-2): 1 J. Martinez; 31 Bisseck, 46 Bovio, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 94 Esposito, 14 Bonny. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 6 Stones, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 22 Mkhitaryan, 25 Akanji, 28 Pavard, 32 Dimarco, 52 Iddrissou. Allenatore: Cristian Chivu.
REAL BETIS (4-2-3-1): 1 Valles; 2 Bellerin, 5 Bartra, 4 Natan, 11 Fran García; 8 Facundo Bernal, 21 Marc Roca; 7 Antony, 8 Fornals, 17 Riquelme; 9 Hernandez. A disposizione: 31 Manu Gonzalez, 3 D. Llorente, 14 Iker, 15 Fidalgo, 16 V. Gomez, 18 Deossa, 22 Isco, 23 Junior Firpo, 33 Pablo Garcia, 34 Bouaré, 40 Ortiz. Allenatore: Manuel Pellegrini

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