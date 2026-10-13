Chivu: "Sconfitta che fa male, le aspettative erano diverse. Mancato equilibrio, io primo responsabile"

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l'Inter. Dopo il passo falso del Bernabeu contro il Real Madrid, i nerazzurri di Cristian Chivu cadono a sorpresa anche a San Siro contro il Club Brugge: "È stato un buon primo tempo, intenso, da entrambe le parti. Abbiamo subito un contropiede che poi ha portato al rigore e al gol, ma siamo stati bravi a rientrare in partita. Dopo abbiamo avuto due occasioni importanti e non siamo riusciti a segnare. A quel punto, frustrazione e frenesia ci ha fatto perdere l'equilibrio. Dal 2-1 siamo andati fuorigiri e non abbiamo mantenuto il piano gara. Merito anche di una squadra come il Club Brugge che come intensità ci ha metto tanto in difficoltà", le parole del tecnico a Sky Sport.