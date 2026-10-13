Champions League, Tresoldi da sogno: tripletta a San Siro e Inter battuta 4-3 dal Club Brugge

L’Inter parte subito forte, e va vicina al gol già nei primi minuti con Diouf e Thuram. Al quarto d’ora è Lautaro a provarci, senza però riuscire a impensierire Sommer, tornato a San Siro da avversario. Dal 20’ crescono gli ospiti, che si rendono pericolosi soprattutto con Nicolò Tresoldi. Il centravanti italo tedesco prima si fa ribattere una conclusione da Bastoni, poi qualche minuto dopo spacca la traversa con una girata di prima intenzione. Al 29’ ecco il primo episodio cruciale: Calhanoglu abbatte Forbs in area e l’arbitro concede un rigore al Club Brugge. Dal dischetto si presenta Tresoldi che spiazza Martinez e porta avanti i suoi a San Siro. L’Inter reagisce subito, e dopo l’errore precedente, Calhanoglu cerca subito di riscattarsi, ma il suo destro dal limite finisce sulla traversa. Gli ultimi 10’ della prima frazione sono tutti per Lautaro Martinez che prima segna in fuorigioco, poi sfiora il gol, prima di trovarlo – questa volta valido – al 44’, con una giocata da centravanti vero all’interno dell’area di rigore. Le due squadre vanno negli spogliatoi sull’1-1 al termine di un bel primo tempo, giocato a ritmi molto alti.