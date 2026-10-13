Champions League, Tresoldi da sogno: tripletta a San Siro e Inter battuta 4-3 dal Club Brugge

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I nerazzurri cadono alla prima in casa in Europa e lo fanno sotto i colpi del centravanti italo-tedesco. Doppietta di Lautaro, altro errore grave di Josep Martinez
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Si complica il percorso in Champions League della squadra di Chivu che, dopo la sconfitta contro il Real Madrid al Bernabeu, perde anche a San Siro per 4-3 contro un grande Club Brugge. I belgi passano avanti con Tresoldi su rigore, ma l’Inter risponde con Lautaro. Nella ripresa l’attaccante conteso da Italia e Germania si prende la scena e ne fa altri due, prima del secondo gol del Toro. Segnano allo scadere anche Vermant e Bonny, la cui rete è però ininfluente.
LA PARTITA
L’Inter parte subito forte, e va vicina al gol già nei primi minuti con Diouf e Thuram. Al quarto d’ora è Lautaro a provarci, senza però riuscire a impensierire Sommer, tornato a San Siro da avversario. Dal 20’ crescono gli ospiti, che si rendono pericolosi soprattutto con Nicolò Tresoldi. Il centravanti italo tedesco prima si fa ribattere una conclusione da Bastoni, poi qualche minuto dopo spacca la traversa con una girata di prima intenzione. Al 29’ ecco il primo episodio cruciale: Calhanoglu abbatte Forbs in area e l’arbitro concede un rigore al Club Brugge. Dal dischetto si presenta Tresoldi che spiazza Martinez e porta avanti i suoi a San Siro. L’Inter reagisce subito, e dopo l’errore precedente, Calhanoglu cerca subito di riscattarsi, ma il suo destro dal limite finisce sulla traversa. Gli ultimi 10’ della prima frazione sono tutti per Lautaro Martinez che prima segna in fuorigioco, poi sfiora il gol, prima di trovarlo – questa volta valido – al 44’, con una giocata da centravanti vero all’interno dell’area di rigore. Le due squadre vanno negli spogliatoi sull’1-1 al termine di un bel primo tempo, giocato a ritmi molto alti.
La ripresa inizia più bloccata, fino al 56’ quando Lautaro Martinez ha un’occasione colossale per portare i suoi avanti. Il Toro, tutto solo davanti alla porta, si fa parare la conclusione a botta sicura da Sommer, che compie un miracolo. Al 63’ torna avanti il Brugge, ancora con Tresoldi. Su un lancio lungo Josep Martinez esce malissimo e viene scavalcato da Forbs, che serve il centravanti ex Gladbach: per lui è un gioco da ragazzi a porta vuota fare 2-1. La squadra di Chivu sbanda e al 70’ gli ospiti sfiorano il 3-1 con Virgili, ma il suo tiro colpisce il palo. Si tratta di un antipasto per la serata da sogno di Nicolò Tresoldi, peraltro grande tifoso del Milan. Al 74’ l’attaccante raccoglie una respinta corta di Josep Martinez e calcia forte in porta, portando i suoi avanti di due. All’81’ Lautaro arriva per primo sulla respinta di Sommer sul tiro di Sucic e accorcia le distanze, ma all’88’ ecco il poker del Brugge, che in contropiede fa 4-2 con Vermant. A nulla serve il bel gol nel recupero di Bonny. A San Siro finisce 4-3 per il Club Brugge: seconda sconfitta in altrettante partite per l’Inter.
IL TABELLINO
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella (33' s.t. Bonny), Calhanoglu (22' s.t. Sucic), Zielinski (41' s.t. Stankovic), Dimarco (33' s.t. Spence); Thuram (22' s.t. Pio Esposito), Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.
CLUB BRUGGE (4-2-3-1): Sommer; Sabbe (27' s.t. Sabbe), Mechele, Spileers (16' s.t. Lee), Seys; Vetlesen (16' s.t. Lemarechal), Potts; Forbs, Vanaken, Virgili (38' s.t. Diakhon); Tresoldi (38' s.t. Vermant). Allenatore: Ivan Leko.
MARCATORI: 30’, 63’, 74’ rig Tresoldi (B), 44’, 81’ Lautaro Martinez (I), 88’ Vermant (B) 90’ +3 Bonny (I)
ARBITRO: Saggi (Nor)
AMMONITI: Spileers (B), Calhanoglu (I), Akanji (I), Virgili (B), Lee (B), Lemarechal (B)
ESPULSI: -
LE STATISTICHE
- L’Inter ha perso quattro gare consecutive per la prima volta nella sua storia in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League.
- L’Inter ha subito quattro gol in una gara casalinga, in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League solo due volte ha incassato più reti in casa: cinque contro l’Arsenal nel 2003 e lo Schalke 04 nel 2011.
- Per la prima volta in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League una squadra belga ha segnato quattro reti contro un’avversaria italiana.
- Per la seconda volta l’Inter ha iniziato una stagione in UEFA Champions League con due sconfitte, dopo l’annata 2006/07.
- L’Inter ha subito 14 gol in otto gare stagionali tra tutte le competizioni, nella scorsa stagione (escluso Mondiale per Club) furono otto le reti dopo altrettanti match giocati.
- Nelle ultime 10 stagioni solo due volte l’Inter ha subito quattro reti in casa tra tutte le competizioni: stasera contro il Brugge e contro la Juventus (4-4) il 27 ottobre 2024.
- Inter-Brugge ha visto segnare sette reti, in nessuna altra partita casalinga dell’Inter sono mai stati realizzati più gol in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League – sette anche vs Tottenham nel 2010, Schalke 04 nel 2011 e Barcellona nel 2025.
- Inter-Brugge è la partita di UEFA Champions League con il maggior numero di Expected Goals complessivi (8.3) mai registrato da quando il dato è disponibile (dal 2010-11).
- Nicolò Tresoldi è il primo giocatore del Brugge a realizzare una tripletta in UEFA Champions League e il terzo a riuscirci contro l'Inter, dopo Gareth Bale con il Tottenham nel 2010 (sempre al Giuseppe Meazza) e João Mario con il Benfica nel 2023 (a Lisbona).
- Lautaro Martínez ha interrotto uno stop realizzativo in UEFA Champions League di sei presenze di fila; sette delle sue ultime otto reti nella competizione sono arrivate in casa.
- Tre delle quattro marcature multiple di Lautaro Martínez in UEFA Champions League sono arrivate in gare casalinghe – vs Slavia Praga e Monaco le altre due in casa.
- Lautaro Martínez è l’unico giocatore a cui Federico Dimarco ha servito più di un assist in UEFA Champions League: due - il precedente risale al 19 aprile 2023, in casa vs Benfica.
- Lautaro Martínez ha tentato sette tiri nel primo tempo, record per un giocatore dell'Inter nei primi 45 minuti di una partita di UEFA Champions League da quando il dato è disponibile (dal 2003/04).
- Nelle ultime tre stagioni (dal 2024/25) nessun centrocampista ha causato più calci di rigore rispetto a Hakan Çalhanoglu in UEFA Champions League: due, come Aurélien Tchouaméni e Thomas Partey.