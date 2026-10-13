Le pagelle di Inter-Club Brugge: Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e Zielinski irritante

ZIELINSKI 4.5 - Sbaglia di tutto e di più. In avanti quando nel primo tempo e sullo 0-0 spreca un illuminante assist di Lautaro Martinez facendosi anticipare da Vetlesen e per il resto regalando palloni agli avversari. Unico guizzo, un'incursione non sfruttata al meglio dai compagni (dall'88' STANKOVIC SV)