Le pagelle di Inter-Club Brugge: Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e Zielinski irritante

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Difesa in barca, uniche note positive la doppietta di Lautaro (che però sull'1-1 si mangia un gol clamoroso) e la spinta di Diouf. La tripletta di Tresoldi gli vale un bel 9di Matteo Dotto
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INTER
J. MARTINEZ 4 - Come i gol presi. Tutta sua la colpa del secondo che dà la svolta alla gara. Un voto in più per un grande intervento poco prima di incassare il terzo centro di Tresoldi. Reattivo Pepo anche nel finale su Vermant, ma è tardi.
BISSECK 5 - Naufraga come un po' tutta la difesa nerazzurra, soprattutto in un secondo tempo da dimenticare.
AKANJI 4 - Comincia bene ma poi crolla come tutta la terza linea interista ed è anche colpevole sul terzo gol degli ospiti.
BASTONI 4.5 - Perde Tresoldi in occasione dell'1-3, ed è un errore pesante. Per il resto nella ripresa va in barca come i compagni di reparto.
DIOUF 6.5 - Uno dei più positivi. Propositivo e volitivo, difende e spinge. Poi si spegne ma porta a casa la ghirba.
BARELLA 5 - Spento e fuori giri, perde parecchi palloni in modo ingenuo e non si rende mai pericoloso (dal 78' BONNY 6.5 - Imposta l'azione del secondo gol, poi si mette in proprio con una giocata da grande attaccante sull'assist di Stankovic).
CALHANOGLU 5.5 - Regia un po' troppo compassata, prende una traversa con un gran destro ma poi provoca il rigore atterrando Forbs e prendendosi il relativo giallo (dal 67' SUCIC 6 - Spara su Sommer il siluro che, respinto dal grande ex, Lautaro trasforma per la sua doppietta personale).
ZIELINSKI 4.5 - Sbaglia di tutto e di più. In avanti quando nel primo tempo e sullo 0-0 spreca un illuminante assist di Lautaro Martinez facendosi anticipare da Vetlesen e per il resto regalando palloni agli avversari. Unico guizzo, un'incursione non sfruttata al meglio dai compagni (dall'88' STANKOVIC SV)
DIMARCO 6 - Tanta roba il tacco che smarca nell'area piccola Lautaro per la rete dell'1-1, poi però ha sul sinistro la palla del vantaggio ma la spreca con un piattone in curva Nord (dal 78' SPENCE 5 - Sanguinosa la palla persa con un passaggio fuori misura che avvia il poker dei belgi).
THURAM 6 - Ha meriti in occasione del gol di Lautaro per come conduce palla e scarica su Dinmarco, ma per il resto non si rende pericoloso (dal 67' PIO ESPOSITO 5.5 - Si mangia un gol non da lui con una girata debole e centrale dal limite dell'area piccola)
LAUTARO MARTINEZ 6.5 - Una doppietta di solito merita voti più alti. Splendida l'esecuzione del primo gol, poi però in apertura di ripresa mette a sedere Sommer ma lo grazia con una conclusione che il suo ex compagno arpiona di piede. Errore da matita blu.
Allenatore CHIVU 5 - La Champions non è il campionato... Rischia la "sindrome Conte", bravo a vincere scudetti ma modesto in Europa.
BRUGES
SOMMER 6; SABBE 6 (dal 71' SIQUET SV), SPILEERS 5.5 (dal 60' HANBEOM 5.5), MECHELE 6.5, SEYS 6.5; POTTS 6.5, VETLESEN 6.5 (dal 60' LE MARECHAL 6); VANAKEN 7.5, FORBS 7.5, VIRGILI 7 (dall'82' DIAKHON SV); TRESOLDI 9 (dall'82' VERMANT 7). Allenatore LEKO 8