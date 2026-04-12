Chivu punge Allegri e Conte: "Faccio come loro, contento di essere vicino all'obiettivo Champions"

Cristian Chivu non nasconde la sua emozione per la grande rimonta di Como e il salto in avanti in classifica della sua Inter, non risparmiando una battutina un po' feroce nei confronti degli allenatori di Milan e Napoli, quando gli viene chiesto se questa posa essere la vittoria che vale il titolo: "Faccio come i miei colleghi, posso dire di essere contento di essermi avvicinato a un posto nella prossima Champions". Tornando sulla gara di Como ha aggiunto: "Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e nel primo tempo lo ha fatto vedere. Siamo andati sotto di 2 gol, abbiamo trovato un gol importante che ci ha dato fiducia e poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo. Abbiamo tirato fuori un po' di carattere e alla fine, anche se non è stata semplice, ce l'abbiamo fatta".