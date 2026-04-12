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Chivu punge Allegri e Conte: "Faccio come loro, contento di essere vicino all'obiettivo Champions"

L'allenatore nerazzurro ha analizzato l'importante rimonta contro il Como di Fabregas con una frecciata ai colleghi 

12 Apr 2026 - 23:38
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Cristian Chivu non nasconde la sua emozione per la grande rimonta di Como e il salto in avanti in classifica della sua Inter, non risparmiando una battutina un po' feroce nei confronti degli allenatori di Milan e Napoli, quando gli viene chiesto se questa posa essere la vittoria che vale il titolo: "Faccio come i miei colleghi, posso dire di essere contento di essermi avvicinato a un posto nella prossima Champions". Tornando sulla gara di Como ha aggiunto: "Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e nel primo tempo lo ha fatto vedere. Siamo andati sotto di 2 gol, abbiamo trovato un gol importante che ci ha dato fiducia e poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo. Abbiamo tirato fuori un po' di carattere e alla fine, anche se non è stata semplice, ce l'abbiamo fatta". 

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Chivu ha poi parlato dell'importanza delle situazioni da fermo: "Stamattina abbiamo fatto un allenamento solo con le palle inattive, sapendo che erano occasioni importanti da sfruttare. Abbiamo dei gran battitori, importante lavorare su questi dettagli. E' una vittoria di gran maturità. A 7 giornate dalla fine, bisogna alzare le nostre ambizioni ed entrare in campo sapendo di poter allungare sulla seconda. Nel primo tempo siamo stati un po' sorpresi dalla loro intensità, ma poi abbiamo reagito da squadra matura e che vuole essere competitiva fino in fondo.L'importanza di Dumfries? Ci è mancato, senza nulla togliere al lavoro che ha fatto Luis Henrique in questi mesi. Con lui abbiamo più profondità e un'arma in più sulle palle inattive. Denzel arriva sempre a chiudere sul secondo palo e oggi l'ha fatto vedere". 

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