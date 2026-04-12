Serie A, Como-Inter 3-4: rimonta e fuga a +9, l'Inter esulta al Sinigaglia

LE STATISTICHE

- L'Inter ha vinto una trasferta di Serie A dopo essere andata in svantaggio di due gol per la prima volta dal 3 marzo 2013 contro il Catania con Andrea Stramaccioni allenatore.

- L'Inter ha vinto un match dopo essere andato in svantaggio di due gol per la seconda volta in questa Serie A, dopo il 6-2 contro il Pisa dello scorso 23 gennaio 2026 al Meazza.

- L’Inter non segnava almeno quattro reti in trasferta in Serie A dalla prima disputata con Cristian Chivu allenatore, il 13 settembre scorso contro la Juventus all’Allianz Stadium (sconfitta 4-3 in quel caso).

- L’Inter ha segnato almeno quattro reti in due sfide consecutive in Serie A per la prima volta da febbraio 2024 (striscia di quattro in quel caso).

- L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime 11 partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 28-4; quella lariana è l'unica squadra nella storia della competizione contro cui i nerazzurri hanno collezionato più di 10 successi di fila.

- L’Inter è la prima squadra contro cui il Como perde cinque gare casalinghe di fila in Serie A.

- Il Como ha perso un match dopo essere andato in vantaggio di due gol per la prima volta nella sua storia in Serie A.

- Il Como non subiva almeno tre reti in Serie A dal match di andata proprio contro l’Inter dello scorso 6 dicembre (4-0 in quel caso) mentre al Sinigaglia non succedeva dal 31 ottobre 2024 (1-5 vs Lazio).

- Prima doppietta di Denzel Dumfries in carriera in Serie A; in generale è la sua terza marcatura multipla con l'Inter tra tutte le competizioni, dopo quella contro il Barcellona in semifinale di Champions League del 30 aprile 2025 e contro l'Atalanta in semifinale nella Supercoppa Italiana il 2 gennaio 2025.

- Denzel Dumfries è il primo difensore dell’Inter a segnare una marcatura multipla in trasferta in Serie A da Maicon contro il Siena, il 20 dicembre 2008.

- Dalla prima stagione di Denzel Dumfries in Serie A (dal 2021/22) solo Federico Dimarco (21) ha segnato più reti dell’olandese (20) tra i difensori in Serie A.

- A partire dalla scorsa stagione, Marcus Thuram è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A: sei, cinque doppiette e una tripletta.

- 10° gol per Marcus Thuram in questa Serie A. Considerando dal suo arrivo nella massima serie (dal 2023/24), solo lui e Lautaro Martinez sono andati in doppia cifra di reti in ognuna delle ultime tre stagioni del campionato.

- Tutti i quattro assist di Hakan Çalhanoglu in questa Serie A sono arrivati da calcio da fermo; solo Federico Dimarco (sei) ha fornito più passaggi vincenti dagli sviluppi di palla inattiva rispetto al turco (quattro appunto) nel torneo in corso.

- Nicolò Barella ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime quattro presenze in campionato (1G+3A) e solo una volta ha registrato una striscia più lunga di partecipazioni al gol in carriera in Serie A: sei match di fila tra agosto e settembre 2021.

- Ottavo assist per Nicolò Barella in questa Serie A e solo nel 2021/22 (12) ne ha forniti di più nel corso di un singolo campionato di massima serie.

- Nico Paz è uno degli unici due giocatori in doppia cifra di reti su azione in questa stagione di Serie A (10 per il classe 2004), insieme a Lautaro Martínez (12).

- Solo tre giocatori nei top-5 campionati europei 2025/26 sono più giovani di Nico Paz (11 - classe 2004) tra quelli che hanno superato la doppia cifra di reti: Lamine Yamal (15 - classe 2007), Yan Diomande (11 - 2006) e Saïd El Mala (11 - 2006).

- Quello per la rete di Nico Paz è il primo assist per Jean Butez in Serie A; il portiere del Como è il terzo estremo difensore a fornire un passaggio vincente nel torneo in corso, dopo Alex Meret e Lorenzo Montipò.

- Álex Valle è il 17° marcatore diverso del Como in questa Serie A, solo Napoli (19) e Juventus (18) contano più giocatori differenti a segno rispetto ai lariani (17 appunto) nel torneo in corso.

- Primo gol per Álex Valle in Serie A. In generale, il classe 2004 ha preso parte a cinque reti nel torneo in corso (1G+4A) e tra i difensori con almeno altrettante partecipazioni in questo campionato solo Marco Palestra (1G+ 4A - classe 2005) è più giovane.

- Quarto gol per Lucas da Cunha in questo campionato, solo una volta ha segnato più gol in un singolo campionato nei maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni: sette nel 2023/24, sempre con il Como ma in Serie B.

- Francesco Acerbi eguaglia Fabio Cannavaro a quota 421 al 50° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Serie A.

- 50ª presenza per Tasos Douvikas con la maglia del Como tra tutte le competizioni.