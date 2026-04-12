Serie A, Como-Inter 3-4: rimonta e fuga a +9, l'Inter esulta al Sinigaglia

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Doppiette di Dumfries e Thuram per ribaltare lo svantaggio iniziale, in una gara pazza: Chivu vince 4-3 e allunga sul Napoli
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La 32a giornata potrebbe rappresentare il definitivo punto di svolta di una Serie A che sembra sempre più vicina a tingersi di nerazzurro. Nella giornata che vede frenare il Napoli (1-1 a Parma) e cadere il Milan (ko con l'Udinese), Chivu e i suoi non sbagliano, ribaltando una partita che sembrava persa col Como: gol, spettacolo e tanti cartellini gialli nella vittoria interista per 4-3. Sotto gli occhi di Henry e Varane, il Como inizia con quattro giocatori offensivi e aggredisce sin dal via l'Inter, pur senza creare grossi pericoli nei primi minuti. Sommer trema sull'occasione sprecata da Perrone e Valle, che poi la sblocca al 36': brutta respinta dello svizzero su Nico Paz, il terzino insacca in tap-in. Proprio il fantasista argentino sigla il bis al 45', ma l'Inter si risveglia nel recupero: cross di Barella e gol di Thuram (46' pt). Proprio da qui nasce la rimonta di un'Inter che entra con grandissima cattiveria nella ripresa, pareggiando grazie a un clamoroso errore congiunto di Kempf e Butez: retropassaggio corto e palla che rimane lì, Thuram beffa il portiere col pallonetto per il 2-2 al 49'. Qui ha inizio il Dumfries-show, che consente all'Inter di calare il poker con due incursioni dell'olandese, ma non è finita: Da Cunha accorcia su rigore (89') e Jacobo Ramon colpisce la traversa nel recupero. Chivu esulta e vola a +9 sul Napoli, quando mancano sei turni al termine: potrebbe essere la fuga-scudetto, mentre il Como viene scavalcato dalla Juventus ed è quinto.
IL TABELLINO
COMO-INTER 3-4
COMO (4-2-3-1) - Butez; van der Brempt (22' st Smolcic), Diego Carlos (1' st Jacobo Ramon), Kempf, Alex Valle (35' st Alberto Moreno); Sergi Roberto (1' st Da Cunha), Perrone; Diao (35' st Morata), Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Čavlina, Goldaniga, Caqueret, Jesus Rodriguez, Kühn, Vojvoda, De Paoli. All. Fabregas.
INTER (3-5-2) - Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni (1' st Carlos Augusto); Dumfries, Barella (33' st Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (11' st Sucic), Dimarco (11' st Luis Henrique); Esposito (11' st Bonny), Thuram. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Diouf, Darmian, Mosconi. All. Chivu.
Arbitro: Massa.
Marcatori: 36' Alex Valle (C), 45' Nico Paz (C), 46' pt e 4' st Thuram (I), 13' st e 27' st Dumfries (I), 44' st Da Cunha rig. (C).
Ammoniti: Alex Valle (C), Diao (C), Zielinski (I), Calhanoglu (I), Acerbi (I), Sucic (I), Carlos Augusto (I), Bonny (I), Jacobo Ramon (C), Akanji (I).
LE STATISTICHE
- L'Inter ha vinto una trasferta di Serie A dopo essere andata in svantaggio di due gol per la prima volta dal 3 marzo 2013 contro il Catania con Andrea Stramaccioni allenatore.
- L'Inter ha vinto un match dopo essere andato in svantaggio di due gol per la seconda volta in questa Serie A, dopo il 6-2 contro il Pisa dello scorso 23 gennaio 2026 al Meazza.
- L’Inter non segnava almeno quattro reti in trasferta in Serie A dalla prima disputata con Cristian Chivu allenatore, il 13 settembre scorso contro la Juventus all’Allianz Stadium (sconfitta 4-3 in quel caso).
- L’Inter ha segnato almeno quattro reti in due sfide consecutive in Serie A per la prima volta da febbraio 2024 (striscia di quattro in quel caso).
- L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime 11 partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 28-4; quella lariana è l'unica squadra nella storia della competizione contro cui i nerazzurri hanno collezionato più di 10 successi di fila.
- L’Inter è la prima squadra contro cui il Como perde cinque gare casalinghe di fila in Serie A.
- Il Como ha perso un match dopo essere andato in vantaggio di due gol per la prima volta nella sua storia in Serie A.
- Il Como non subiva almeno tre reti in Serie A dal match di andata proprio contro l’Inter dello scorso 6 dicembre (4-0 in quel caso) mentre al Sinigaglia non succedeva dal 31 ottobre 2024 (1-5 vs Lazio).
- Prima doppietta di Denzel Dumfries in carriera in Serie A; in generale è la sua terza marcatura multipla con l'Inter tra tutte le competizioni, dopo quella contro il Barcellona in semifinale di Champions League del 30 aprile 2025 e contro l'Atalanta in semifinale nella Supercoppa Italiana il 2 gennaio 2025.
- Denzel Dumfries è il primo difensore dell’Inter a segnare una marcatura multipla in trasferta in Serie A da Maicon contro il Siena, il 20 dicembre 2008.
- Dalla prima stagione di Denzel Dumfries in Serie A (dal 2021/22) solo Federico Dimarco (21) ha segnato più reti dell’olandese (20) tra i difensori in Serie A.
- A partire dalla scorsa stagione, Marcus Thuram è il giocatore che ha realizzato più marcature multiple in Serie A: sei, cinque doppiette e una tripletta.
- 10° gol per Marcus Thuram in questa Serie A. Considerando dal suo arrivo nella massima serie (dal 2023/24), solo lui e Lautaro Martinez sono andati in doppia cifra di reti in ognuna delle ultime tre stagioni del campionato.
- Tutti i quattro assist di Hakan Çalhanoglu in questa Serie A sono arrivati da calcio da fermo; solo Federico Dimarco (sei) ha fornito più passaggi vincenti dagli sviluppi di palla inattiva rispetto al turco (quattro appunto) nel torneo in corso.
- Nicolò Barella ha preso parte a un gol in ciascuna delle sue ultime quattro presenze in campionato (1G+3A) e solo una volta ha registrato una striscia più lunga di partecipazioni al gol in carriera in Serie A: sei match di fila tra agosto e settembre 2021.
- Ottavo assist per Nicolò Barella in questa Serie A e solo nel 2021/22 (12) ne ha forniti di più nel corso di un singolo campionato di massima serie.
- Nico Paz è uno degli unici due giocatori in doppia cifra di reti su azione in questa stagione di Serie A (10 per il classe 2004), insieme a Lautaro Martínez (12).
- Solo tre giocatori nei top-5 campionati europei 2025/26 sono più giovani di Nico Paz (11 - classe 2004) tra quelli che hanno superato la doppia cifra di reti: Lamine Yamal (15 - classe 2007), Yan Diomande (11 - 2006) e Saïd El Mala (11 - 2006).
- Quello per la rete di Nico Paz è il primo assist per Jean Butez in Serie A; il portiere del Como è il terzo estremo difensore a fornire un passaggio vincente nel torneo in corso, dopo Alex Meret e Lorenzo Montipò.
- Álex Valle è il 17° marcatore diverso del Como in questa Serie A, solo Napoli (19) e Juventus (18) contano più giocatori differenti a segno rispetto ai lariani (17 appunto) nel torneo in corso.
- Primo gol per Álex Valle in Serie A. In generale, il classe 2004 ha preso parte a cinque reti nel torneo in corso (1G+4A) e tra i difensori con almeno altrettante partecipazioni in questo campionato solo Marco Palestra (1G+ 4A - classe 2005) è più giovane.
- Quarto gol per Lucas da Cunha in questo campionato, solo una volta ha segnato più gol in un singolo campionato nei maggiori cinque tornei europei e rispettive seconde divisioni: sette nel 2023/24, sempre con il Como ma in Serie B.
- Francesco Acerbi eguaglia Fabio Cannavaro a quota 421 al 50° posto dei giocatori con più presenze nella storia della Serie A.
- 50ª presenza per Tasos Douvikas con la maglia del Como tra tutte le competizioni.