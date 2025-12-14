Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
INTER

Chivu: "La squadra si è calata nelle difficoltà, carattere e qualità anche da chi è subentrato"

"Sapevamo non sarebbe stato facile col Genoa, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Un allenatore quando vince va bene, altrimenti è criticato"

di Stefano Ronchi
14 Dic 2025 - 20:53
Cristian Chivu © Getty Images

Cristian Chivu © Getty Images

Dopo la vittoria contro il Genoa e il sorpasso in vetta, Cristian Chivu è soddisfatto. "Io partirei dalla prestazione. A Genova è sempre difficile giocare. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e che incontravamo una squadra in salute - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. Sapevamo che serviva fare un match di carattere. E avevamo ragione. Abbiamo fatto una buona prestazione". "Nella ripresa abbiamo preso il gol quando loro avevano smesso di spingere e in questo campo poi è difficile fare la gara in queste situazioni - ha aggiunto -. Ci siamo rimboccati le maniche, potevamo fare anche il 3-1 e abbiamo portato a casa una vittoria importante".

"I ragazzi si sono calati nelle difficoltà del momento. Loro cercavano di sfruttare i palloni lunghi e noi facevamo fatica ad arrivare in tre in mezzo al campo. Poi abbiamo aggiunto Akanji a metà accanto a Zielinski… Un allenatore è bravo quando porta a casa qualcosa e viene criticato quando non ottiene niente. - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Anche chi è entrato ha dato prova di carattere, qualità e maturità". "Lautaro ha conquistato tanti palloni tra le linee e ha poi riempito l'area e segnato. E' intelligente, potrebbe giocare anche sotto una punta - ha continuato -. Forse Pio poteva fare meglio nell’attaccare la profondità ma ci prendiamo quello che i ragazzi trasmettono ai compagni, sono un esempio e hanno voglia di fare cose giuste per la squadra".

Leggi anche

Bisseck e Lautaro castigano il Genoa: Inter da sola in vetta alla classifica

Infine sulla prestazione di Bisseck: "Era una gara da sviluppare più a destra che a sinistra. Dobbiamo avere più alternative. Bisseck ci dà una soluzione. Luis Henrique ha qualità, ma potrebbe attaccare di più e meglio la profondità. Abbiamo capito il piano del Genoa e abbiamo preso contromisure che si sono rivelate vincenti".

chivu
genoa inter

Ultimi video

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

02:23
DICH BARTESAGHI POST MILAN-SASSUOLO 14/12 DICH

Bartesaghi, nuovo bomber rossonero: "Maldini? Piano con i paragoni"

01:10
MCH IL CLASSICO D'OLANDA MCH

Il classico d'Olanda non delude: risorge l'Ajax, 2-0 al Feyenoord

00:11
DICH GASPERINI PER SITO 14/12 DICH

Gasperini aspetta il Como: "Importante, non determinante"

00:21
MCH GABBIA LASCIA SAN SIRO ZOPPICANDO 14/12 MCH

Gabbia fuori per infortunio: problema al ginocchio sinistro. Ha lasciato San Siro zoppicando VIDEO

00:24
MCH MUSLERA EROE ESTUDIANTES 14/12 MCH

Argentina, Muslera insuperabile su rigore

01:19
MCH ESTUDIANTES VINCE CAMPIONATO CLAUSURA MCH

Argentina, è Muslera l'eroe dell'Estudiantes campione del Clausura

00:57
dich elkan

Elkann: "La Juve non è in vendita"

02:30
allegri dich OK

Allegri: "Dobbiamo avere l'approccio giusto già a inizio partita"

01:25
Esame Cagliari per la Dea

Esame Cagliari per l'Atalanta

01:34
Dal Canada a Bologna

Bernardeschi dal Canada a Bologna

01:38
Ripartenza Ferguson

La Roma riparte da Ferguson

01:28
Il rischio Marassi

Chivu, c'è il rischio Marassi

01:31
Napoli e i dolci ricordi

Napoli e i dolci ricordi scudetto

01:26
Rabiot la cura del Milan

Rabiot è la cura del Milan

01:37
Una domenica da scudetto

Una domenica da scudetto a distanza

I più visti di Inter

Inter, è Thuram la stella della festa di Natale: il nuovo look stupisce FOTO

Thuram, nuovo look sfoggiato anche in allenamento

Cristian Chivu

Chivu petto in fuori: "Troppe etichette sull'Inter, stiamo facendo una grande stagione"

Lautaro: "Mai stato così forte e non ho motivi per andare via, tra scudetto e Champions non scelgo"

Bufera Zwayer, fu coinvolto in uno scandalo scommesse | E il VAR con Juve e Roma...

Inter Marotta 2024

Marotta: "Sconfitta con il Liverpool immeritata, il rigore una decisione avventata"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:28
Roma-Como, i convocati di Fabregas
21:25
Genoa, De Rossi: "Fatto una partita degna"
20:48
Grosseto calcio, insulti e schiaffo in tribuna dopo gara
20:47
Liga, Siviglia a valanga, Celta supera Athletic Bilbao
Paolo Zanetti (Verona), 600mila euro netti
18:16
Verona, Zanetti: "Vittoria che fa capire che per la salvezza ci siamo anche noi"