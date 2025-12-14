Chivu: "La squadra si è calata nelle difficoltà, carattere e qualità anche da chi è subentrato"

"Sapevamo non sarebbe stato facile col Genoa, ma abbiamo fatto una buona prestazione. Un allenatore quando vince va bene, altrimenti è criticato"di Stefano Ronchi
Cristian Chivu © Getty Images
Dopo la vittoria contro il Genoa e il sorpasso in vetta, Cristian Chivu è soddisfatto. "Io partirei dalla prestazione. A Genova è sempre difficile giocare. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile e che incontravamo una squadra in salute - ha spiegato il tecnico dell'Inter -. Sapevamo che serviva fare un match di carattere. E avevamo ragione. Abbiamo fatto una buona prestazione". "Nella ripresa abbiamo preso il gol quando loro avevano smesso di spingere e in questo campo poi è difficile fare la gara in queste situazioni - ha aggiunto -. Ci siamo rimboccati le maniche, potevamo fare anche il 3-1 e abbiamo portato a casa una vittoria importante".
"I ragazzi si sono calati nelle difficoltà del momento. Loro cercavano di sfruttare i palloni lunghi e noi facevamo fatica ad arrivare in tre in mezzo al campo. Poi abbiamo aggiunto Akanji a metà accanto a Zielinski… Un allenatore è bravo quando porta a casa qualcosa e viene criticato quando non ottiene niente. - ha proseguito il tecnico nerazzurro -. Anche chi è entrato ha dato prova di carattere, qualità e maturità". "Lautaro ha conquistato tanti palloni tra le linee e ha poi riempito l'area e segnato. E' intelligente, potrebbe giocare anche sotto una punta - ha continuato -. Forse Pio poteva fare meglio nell’attaccare la profondità ma ci prendiamo quello che i ragazzi trasmettono ai compagni, sono un esempio e hanno voglia di fare cose giuste per la squadra".
Infine sulla prestazione di Bisseck: "Era una gara da sviluppare più a destra che a sinistra. Dobbiamo avere più alternative. Bisseck ci dà una soluzione. Luis Henrique ha qualità, ma potrebbe attaccare di più e meglio la profondità. Abbiamo capito il piano del Genoa e abbiamo preso contromisure che si sono rivelate vincenti".