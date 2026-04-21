Inter, Chivu: "Questo gruppo ha il dna nerazzurro, rimonte così sono da pazza Inter"

Sulla forza dell'avversario: "Eravamo consapevoli di quello che è il Como, sono la miglior difesa del campionato eppure siamo riusciti a segnargli tanti gol nei confronti contro di loro ma questi ragazzi hanno voglia, determinazione e orgoglio, hanno il dna Inter dentro e rimontare due volte il Como in pochi giorni è roba da pazza Inter". E pensare che, qualche anno fa, Antonio Conte arrivando all'Inter aveva proprio detto che la squadra non doveva essere più pazza: "A volte devo rinunciare ai miei concetti perché questi ragazzi vogliono divertirsi e fare cose da... pazzi. Conosco questa definizione, fa parte della storia, io l'ho vissuta anche da giocatore. Il bello dell'Inter sono le emozioni forti, ha fatto imprese che in altri posti non riescono a fare. La gente si innamora di questi colori per questo".