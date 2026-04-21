Fabregas esalta Calhanoglu: "Lui come Pirlo, Modric e Kroos"

21 Apr 2026 - 23:53

Hakan Calhanoglu, con la doppietta e l'assist contro il Como in semifinale di Coppa Italia, è arrivato a ben 12 gol e 7 assist in 30 partite stagionali: numeri da trequartista per il regista che fino a qualche anno fa non ti aspettavi. “Non esistono tanti giocatori così! Quando gioco contro l’Inter, la prima cosa che controllo nella distinta è se gioca Calhanoglu, da lì cambia tutto il piano partita. Trova sempre la soluzione giusta, è un campione: non esistono tanti così…il Pirlo, il Modric, il Kroos”, l’investitura di altissimo livello direttamente da Fabregas in sala interviste.

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