Inter-Como come la pazza Inter contro la Sampdoria: da 0-2 a 3-2

21 Apr 2026 - 22:59
Inter-Sampdoria del 2005 © Getty Images

Inter-Sampdoria del 2005 © Getty Images

A molti tifosi nerazzurri Inter-Como di questa sera avrà ricordato una partita di 21 anni fa. Il 9 gennaio 2005 la Sampdoria a San Siro era andata sullo 0-2 con le reti di Tonetto 44') e Kutuzov (83') ma nel finale era arrivata una rimonta ancora più clamorosa di quella di oggi. Martins (86'), Vieri (91') e Recoba (93') avevano ribaltato i blucerchiati facendo esultare San Siro, un po' come stasera in semifinale di Coppa Italia.

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