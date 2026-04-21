Inter-Como come la pazza Inter contro la Sampdoria: da 0-2 a 3-2

A molti tifosi nerazzurri Inter-Como di questa sera avrà ricordato una partita di 21 anni fa. Il 9 gennaio 2005 la Sampdoria a San Siro era andata sullo 0-2 con le reti di Tonetto 44') e Kutuzov (83') ma nel finale era arrivata una rimonta ancora più clamorosa di quella di oggi. Martins (86'), Vieri (91') e Recoba (93') avevano ribaltato i blucerchiati facendo esultare San Siro, un po' come stasera in semifinale di Coppa Italia.