Coppa Italia, l’Inter ribalta (ancora) il Como da 0-2 a 3-2 e vola in finale

Coppa Italia 2025/26: le foto di Inter-Como
© ansa
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Baturina e Da Cunha illudono i lariani, un super Calhanoglu (doppietta) e Sucic portano Chivu all’atto conclusivo
L’Inter vola in finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, il Como si arrende per 3-2 a San Siro dopo essere stato in vantaggio di due gol. Gli ospiti sfiorano il gol con la traversa di Kempf al 9’, poi al 32’ Baturina la sblocca su assist di Van der Brempt. I nerazzurri reagiscono con un colpo di testa di Thuram, salvato sulla linea da Perrone. A inizio ripresa Da Cunha da posizione defilata al 48’ infila Martinez con un sinistro rasoterra preciso, poi parte la rimonta nerazzurra: al 69’ Calhanoglu accorcia da fuori area, ripetendosi con un insolito colpo di testa all’86’ per il 2-2. Tre minuti più tardi Sucic diventa l’eroe di serata, dopo i due assist al turco trova anche il gol qualificazione per il definitivo 3-2 che completa la rimonta. Sedicesima finale nella storia dell’Inter, che andrà alla ricerca del decimo successo.
LA PARTITA
Altra super rimonta dell’Inter ai danni del Como, da 0-2 a 3-2 per staccare il pass per la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. I lariani partono subito molto forte, al 9’ su calcio d’angolo Kempf di testa batte Martinez ma colpisce una clamorosa traversa. Al 32’ del primo tempo arriva il vantaggio ospite: discesa sulla destra di Van der Brempt, pallone a rimorchio per Baturina che con il destro dentro l’area di rigore insacca la rete dell’1-0. Gli uomini di Chivu reagiscono, sempre su corner Thuram impatta di testa ma Perrone salva sulla linea a Butez battuto. Da Cunha scalda il sinistro a fine primo tempo, ma Martinez in tuffo si fa trovare pronto. All’intervallo la formazione allenata da Fabregas è sopra 1-0, ma le cose cambiano a inizio ripresa: errore di Zielinski al 48’, ripartenza di Da Cunha sulla destra che si defila, si avvicina a Martinez e lo batte con un sinistro rasoterra morbido a girare sul palo lontano. I nerazzurri provano a scuotersi nella mezzora finale, e nell’arrembaggio dei padroni di casa Calhanoglu al 69’ pesca l’angolino basso da fuori area che riapre tutto. Il turco torna protagonista all’86’: cross perfetto di Sucic (assist-man anche nell’1-2) e colpo di testa vincente dell’ex Milan, per il 2-2 a pochi minuti dalla fine. Il Como sembra quasi attendere i supplementari, ma tre minuti più tardi ecco il gol che completa la rimonta: Calhanoglu ricambia il favore dell’assist a Sucic, con il croato che all’89’ firma il gol partita che vale il pass per la finale. L’Inter raggiunge la sua sedicesima finale di Coppa Italia, nel mirino il decimo successo della sua storia. Chivu attende la vincente della semifinale tra Atalanta e Lazio, in parità dopo il 2-2 dell’andata. Eliminato il Como, a un passo dalla sua prima storica finale.
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IL TABELLINO
Inter-Como 3-2 (agg. 3-2)
Inter (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi (dal 29’ st Bisseck), Carlos Augusto; Luis Henrique (dal 39’ st Dumfries), Barella, Calhanoglu, Zielinski (dal 15’ st Sucic), Dimarco (dal 15’ st Diouf); Thuram, Bonny (dal 29’ st Esposito). All. Chivu. A disp. Sommer, Di Gennaro, Alexiou, Darmian, Frattesi, Mkhitaryan, Mosconi.
Como (3-4-2-1): Butez; Ramon, Diego Carlos (dal 45’ st Morata), Kempf; Van der Brempt (dal 35’ st Smolcic), Da Cunha (dal 25’ st Caqueret), Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina (dal 35’ st Rodriguez); Douvikas (dal 25’ st Diao). All. Fabregas. A disp. Cavlina, Vigorito, Tornqvist, De Paoli, Moreno, Goldaniga, Lahdo, Pisati, Kuhn.
Arbitro: Sozza.
Marcatori: 32’ Baturina (C), 48’ Da Cunha (C), 69’ e 86’ Calhanoglu (I), 89’ Sucic (I).
Ammoniti: Perrone (C)
LE STATISTICHE
-L'Inter giocherà la 16° finale di Coppa Italia della sua storia, meno solo di Roma (17) e Juventus (22); più nel dettaglio, dagli anni 2000, solo i bianconeri (11) hanno raggiunto più volte la finale del torneo rispetto ai nerazzurri (10).
-Tra i giocatori dei cinque principali campionati europei, considerando tutte le competizioni in questa stagione, solo Kylian Mbappé (otto) e Dominik Szoboszlai (sette) hanno realizzato più gol da fuori area rispetto ad Hakan Çalhanoglu: sei, al pari di Harry Kane, Igor Paixão e Antony.
-Allargando il dato alle ultime due stagioni, invece, solo Kylian Mbappé (15) ha realizzato più gol da fuori area rispetto ad Hakan Çalhanoglu tra tutte le competizioni: 10, come Federico Valverde, Harry Kane e Lamine Yamal.
-Hakan Çalhanoglu ha segnato un gol di testa solo per la quinta volta in carriera considerando tutte le competizioni dei cinque principali campionati europei, dopo i due con il Milan (tra maggio e agosto 2019) e i due con il Bayer Leverkusen (tra febbraio 2015 e ottobre 2016).
-Hakan Çalhanoglu (due gol, un assist) ha preso parte ad almeno tre reti considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 23 dicembre 2020: una rete e due passaggi vincenti con la maglia del Milan, contro la Lazio in Serie A.
-Quinta doppietta di Hakan Çalhanoglu con la maglia dell'Inter tra tutte le competizioni, le quattro precedenti erano arrivate in Serie A.
-Con Hakan Çalhanoglu (due gol, un assist) e Petar Sucic (una rete e due passaggi vincenti) l'Inter ha visto due suoi centrocampisti prendere parte a più di due gol nella stessa partita tra tutte le competizioni per la prima volta dal 3 novembre 2018: 5-0 contro il Genoa in Serie A (poker di Roberto Gagliardini e una rete e due assist di João Mário).
-Nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei vanta più giocatori dell'Inter che in questa stagione hanno preso parte a tre reti entrando dalla panchina considerando tutte le competizioni: due come Bayern Monaco e Rayo Vallecano (Federico Dimarco v Pisa a gennaio in Serie A, una rete e due assist, e Petar Sucic v Como in Coppa Italia, una rete e due assist).
-Il Como è una delle due squadre, insieme all’Empoli, contro cui l’Inter vanta il maggior numero di partite in Coppa Italia senza alcuna sconfitta (11 contro entrambe – 7V, 4N contro i lariani).
-L’Inter ha ottenuto quattro successi consecutivi considerando tutte le competizioni, dopo che aveva vinto solo due delle precedenti otto gare tra Serie A, Coppa Italia e Champions League (2V, 3N, 3P).
-Dopo il 3-4 contro l’Inter e l’1-2 contro il Sassuolo, il Como ha registrato tre sconfitte di fila tra tutte le competizioni per la prima volta in questa stagione e, in particolare, per la prima volta dal periodo tra gennaio e febbraio 2025.
-Dopo il 5-2 v Roma, 4-3 v Como e il 3-0 v Cagliari (tutti in Serie A), l’Inter ha segnato almeno tre reti per quattro gare consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal maggio 2022.
-Dall'inizio del 2026, tra i centrocampisti di Serie A, nessuno ha realizzato più reti tra tutte le competizioni rispetto a Martin Baturina: sette, come Nico Paz, Scott McTominay e Weston McKennie.
-Nell’anno solare 2026, solo Weston McKennie (11) ha preso parte a più gol di Martin Baturina (10 – 7G+3A) tra i centrocampisti della Serie A tra tutte le competizioni.
-Grazie all'assist per Martin Baturina, Ignace Van der Brempt ha preso parte ad un gol tra tutte le competizioni per la terza volta con la maglia del Como, dopo gli assist contro Venezia (l'8 dicembre 2024) e Cagliari (il 7 marzo scorso) - entrambi in Serie A.
-Tra i giocatori dei cinque principali campionati europei che hanno realizzato almeno sette gol nel 2026 considerando tutte le competizioni, Martin Baturina è quello che ha concluso il minor numero di volte in porta: sette reti con nove conclusioni nello specchio.
-Dal suo esordio con il Como (2022/23), tra i centrocampisti di Serie A e Serie B che hanno preso parte a più di 30 reti tra tutte le competizioni, solo Nico Paz (35 – settembre 2004) e Lazar Samardzic (34 – febbraio 2002) sono più giovani di Lucas da Cunha (giugno 2001): 31, frutto di 18 gol e 13 assist.
-Tra i centrocampisti dei cinque principali campionati europei che hanno preso parte ad almeno 20 reti considerando tutte le competizioni in questa stagione, solo Arda Güler (febbraio 2005 - 20, 6G+14A) è più giovane di Nico Paz (settembre 2004 - 20, 13G+7A).
-50ª presenza di Maxence Caqueret con la maglia del Como considerando tutte le competizioni (44 in Serie A, sei in Coppa Italia).