Inter, Sucic: "Vincere due trofei sarebbe bellissimo"

"Sono molto felice, è bellissimo. Abbiamo meritato, eravamo sotto 2-0 e siamo riusciti a vincere. Non è mai facile, ce l'abbiamo fatta anche in campionato. Abbiamo dimostrato la nostra mentalità e siamo felici". Parole di Petar Sucic, autore del gol vittoria dell'Inter sul Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. "Vincere due trofei il primo anno? Volevo vincere quando sono arrivato qui, sarebbe bellissimo - ha detto a Sportmediaset - Spero che continueremo così vincendo campionato e Coppa Italia".