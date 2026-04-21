Chivu: "Pazza Inter? La gente si innamora per questo, qui fatte imprese altrove impossibili"

Cristian Chivu ha parlato di pazza Inter parlando della rimonta in Coppa Italia sul Como: "Eravamo consapevoli di quello che è il Como, sono la miglior difesa del campionato eppure siamo riusciti a segnargli tanti gol nei confronti contro di loro ma questi ragazzi hanno voglia, determinazione e orgoglio, hanno il dna Inter dentro e rimontare due volte il Como in pochi giorni è roba da pazza Inter". E pensare che, qualche anno fa, Antonio Conte arrivando all'Inter aveva proprio detto che la squadra non doveva essere più pazza: "Conosco questa definizione, fa parte della storia, io l'ho vissuta anche da giocatore. Il bello dell'Inter sono le emozioni forti, ha fatto imprese che in altri posti non riescono a fare. La gente si innamora di questi colori per questo".