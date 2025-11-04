Chivu in Champions ripropone Pio e Lautaro dall'inizio, un dubbio in difesa e Calhanoglu verso la panchina

A protezione di Sommer dovrebbero esserci Bisseck, Carlos Augusto e in mezzo uno tra Acerbi e De Vrij, con Akanji ancora a riposo in vista della partita di campionato contro la Lazio. Con le due fasce affidate ai solidi Dumfries e Dimarco, la novità potrebbe arrivare in mezzo al campo: Calhanoglu verso un turno di riposo e al suo posto pronto Barella ad agire da metronomo, spostamento che permetterebbe l'inserimento di una mezzala sul centrodestra (Frattesi favorito). Davanti ci sarà ancora Lautaro, alla sua nona presenza consecutiva da titolare, con Pio esposito al suo fianco come in occasione dell'ultima uscita in Champions contro l'Union Saint-Gilloise. Con molta probabilità, dopo oltre un mese, si rivedrà anche Thuram tra i convocati, che dopo la sosta tornerà ad avere un ruolo centrale nelle rotazioni offensive di Chivu.