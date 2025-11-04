Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
inter
HomeMercatoVideoFotoRosa
VERSO INTER-ALMATY

Chivu in Champions ripropone Pio e Lautaro dall'inizio, un dubbio in difesa e Calhanoglu verso la panchina

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida di mercoledì contro il Kairat Almaty

di Redazione
04 Nov 2025 - 10:58

Le partite ravvicinate iniziano a essere numerose e dispendiose, come l'ultima sotto la pioggia di Verona decisa all'ultimo respiro in favore dei nerazzurri da un autogol di Frese. La stanchezza si fa sentire a due partite dalla sosta e Chivu pensa a quali possano essere i migliori undici da schierare nella quarta fatica europea della stagione contro il Kairat Almaty. 

A protezione di Sommer dovrebbero esserci Bisseck, Carlos Augusto e in mezzo uno tra Acerbi e De Vrij, con Akanji ancora a riposo in vista della partita di campionato contro la Lazio. Con le due fasce affidate ai solidi Dumfries e Dimarco, la novità potrebbe arrivare in mezzo al campo: Calhanoglu verso un turno di riposo e al suo posto pronto Barella ad agire da metronomo, spostamento che permetterebbe l'inserimento di una mezzala sul centrodestra (Frattesi favorito). Davanti ci sarà ancora Lautaro, alla sua nona presenza consecutiva da titolare, con Pio esposito al suo fianco come in occasione dell'ultima uscita in Champions contro l'Union Saint-Gilloise. Con molta probabilità, dopo oltre un mese, si rivedrà anche Thuram tra i convocati, che dopo la sosta tornerà ad avere un ruolo centrale nelle rotazioni offensive di Chivu. 

Verona-Inter, le immagini del lunch match

1 di 20
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

inter
champions league
chivu

Ultimi video

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: gli highlights

Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

02:09
SRV RULLO JUVENTUS PARLA DI GREGORIO

Juve, porta blindata: la nuova missione di Di Gregorio

03:05
SRV RULLO AMMUCCHIATA E VELENI SCUDETTO 3/11 (MUSICATO)

Scudetto, una corsa mai vista con polemiche di fuoco

01:59
SRV RULLO FIORENTINA LE ULTIME SU PIOLI 3/11 SRV

Fiorentina nella bufera: ecco cosa succederà

02:01
SRV RULLO JUVENTUS VIGILIA SPORTING LISBONA 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Juve, nuovo esordio per Spalletti: ecco la Champions

02:18
SRV RULLO NAPOLI VIGILIA EINTRACHT FRANCOFORTE 3/11 (OK CON SOTTOPANCIA)

Napoli, c'è la Champions e Conte si sfoga: "Lassù diamo fastidio"

01:25
DICH SPALLETTI SU SCUDETTO PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Scudetto? Vi spiego meglio"

01:01
DICH DI GREGORIO SU SPALLETTI E VOGLIA DI VINCERE PER SITO 3/11 DICH

Di Gregorio: "Con Spalletti per vincere"

01:04
DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

01:19
DICH SPALLETTI SU RUOLO YILDIZ 3/11 DICH

Spalletti: "Ecco il ruolo di Yildiz"

00:54
DICH SPALLETTI SU SPORTING PER SITO 3/11 DICH

Spalletti: "Sporting fortissimo"

01:54
SRV RULLO MILAN VOLA CON I... REDUCI SCUDETTO 03/11 SRV

Il Milan sogna in grande, grazie ai "reduci" dello scudetto

01:46
SRV RULLO INTER NUMERI CHIVU E CERCASI THURAM 03/11 (MUSICATO) SRV

Inter, i conti tornano: e ora Chivu rilancia Thuram

02:39
DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

I più visti di Inter

L'Inter a Brookfield: il colosso canadese degli investimenti completa l'acquisizione di Oaktree

Giovane risponde al gioiello di Zielinski, l'autogol di Frese regala tre punti a Chivu al 94'

Chivu sceglie il turnover per continuare la corsa. Ancora out Thuram, torna Josep Martinez

Marotta replica a Conte: "Libero di dire ciò che vuole. Arbitri? Non è il caso di parlarne"

Calha leader indiscusso, Luis Henrique ancora rimandato. Giornata no per gli attaccanti

Chivu: "Lo schema sul gol di Zielinski è merito di Palombo, nessun caso Lautaro. Oggi noi fortunati"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:05
Brasile, Ancelotti sul caso Vinicius: "Ha sbagliato ma..."
10:00
Milan, oggi l'Assemblea degli Azionisti: approvazione del terzo utile consecutivo
09:18
Lazio, Lotito: "Io non gradito ad alcuni tifosi, ma non vendo"
23:34
Cagliari, Pisacane: "Prestazione che ci sarà buona per il futuro"
23:20
Lazio, Sarri: "Vittoria che dà segnali di crescita"