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Inter, ufficiale BBVA come nuovo sponsor di manica: i dettagli dell'accordo

Nuova partnership per il club nerazzurro: lo sponsor di manica anche le formazioni maschili e femminili delle giovanili

28 Lug 2026 - 10:31
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L'Inter e BBVA hanno ufficializzato una nuova partnership strategica basata sull'innovazione tecnologica e digitale, che vede l'istituto bancario diventare Official Sleeve Partner (di fatto lo sponsor di manica) della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends. L'accordo prevede inoltre il ruolo di Front Jersey Partner per le giovanili, dall'Under 18 in giù, estendendosi così a tutto il vivaio nerazzurro. L'intesa punta a valorizzare il rapporto con i tifosi attraverso contenuti esclusivi e iniziative dedicate, unendo la spinta digital-first di BBVA alla grande passione della community internazionale del club milanese.

Il comunicato ufficiale

FC Internazionale Milano e BBVA annunciano una nuova partnership, fondata su una visione condivisa: creare, attraverso innovazione e tecnologia, esperienze capaci di rafforzare il rapporto di fiducia tra le persone e i brand con cui scelgono di relazionarsi.

Con questo accordo, BBVA diventa Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends. Inoltre, BBVA sarà Front Jersey Partner delle squadre maschili e femminili del settore giovanile del Club, dall’U18 in giù, a testimonianza dell’impegno condiviso nei confronti delle nuove generazioni e delle loro famiglie.

La partnership unisce l’attenzione dell’Inter verso i propri tifosi all’approccio digital-first di BBVA, con l’obiettivo di sviluppare contenuti esclusivi, iniziative dedicate e nuove opportunità per tutti gli appassionati di calcio e sport.

Oggi, i grandi brand non si distinguono soltanto per ciò che offrono, ma anche per la capacità di costruire relazioni durature con le persone. BBVA e Inter condividono questa convinzione: entrambi hanno fatto dell’innovazione un motore fondamentale della propria crescita, mettendo persone, comunità ed esperienza digitale al centro del proprio percorso di evoluzione.

Questa visione prenderà forma attraverso contenuti esclusivi ed esperienze pensate per avvicinare ancora di più BBVA a una delle community calcistiche più grandi, appassionate e internazionali al mondo.

“Questa partnership riflette il forte impegno di lungo periodo di BBVA nel mercato italiano. In BBVA crediamo che l’innovazione non significhi soltanto sviluppare tecnologia, ma anche creare esperienze migliori e costruire relazioni più solide con le persone. Insieme all’Inter, vogliamo unire la portata di uno dei club calcistici più iconici al mondo alle competenze digitali di BBVA, per offrire esperienze di valore, vantaggi esclusivi e avvicinare ancora di più il nostro brand a milioni di persone che condividono i nostri valori di innovazione, fiducia ed eccellenza” dice Walter Rizzi, Head of Digital Banking at BBVA Italy.

“La nostra ambizione è costruire partnership capaci di generare valore concreto, non solo per i brand, ma soprattutto per le persone. In BBVA abbiamo trovato molto più di un partner: un’azienda che condivide la nostra convinzione che tecnologia e innovazione debbano contribuire a rendere ogni esperienza migliore e più accessibile. Insieme vogliamo sviluppare nuovi modi per avvicinare il calcio alle persone e offrire loro tutti i vantaggi che possono nascere dalla collaborazione di due realtà fortemente orientate all’innovazione” dice Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer of FC Internazionale Milano.

La nuova maglia da trasferta dell'Inter debutta nella vittoria in amichevole con l'Aasen

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