Inter, ufficiale BBVA come nuovo sponsor di manica: i dettagli dell'accordo

L'Inter e BBVA hanno ufficializzato una nuova partnership strategica basata sull'innovazione tecnologica e digitale, che vede l'istituto bancario diventare Official Sleeve Partner (di fatto lo sponsor di manica) della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends. L'accordo prevede inoltre il ruolo di Front Jersey Partner per le giovanili, dall'Under 18 in giù, estendendosi così a tutto il vivaio nerazzurro. L'intesa punta a valorizzare il rapporto con i tifosi attraverso contenuti esclusivi e iniziative dedicate, unendo la spinta digital-first di BBVA alla grande passione della community internazionale del club milanese.