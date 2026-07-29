L'Inter va in Australia, Marotta: "Con Oaktree no spese folli ma totale condivisione"

Infine, un passaggio fondamentale è stato dedicato alle infrastrutture e al progetto del nuovo impianto sportivo in condivisione con il Milan: "Uno stadio è la casa del tifoso, rafforza l'identità ed è indispensabile per garantire sicurezza, comfort e ricavi. San Siro, per l'età che ha, purtroppo non può più offrire questi standard. I ricavi della nuova struttura sono essenziali per raggiungere la sostenibilità finanziaria e dare continuità alla storia dell'Inter, nata nel 1908. Con la nuova proprietà Oaktree, presente in modo silenzioso ma costante, c'è piena condivisione: insieme al Milan è stato predisposto un investimento miliardario che rappresenta un passaggio decisivo verso un club sempre più moderno".