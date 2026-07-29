Inter, Stankovic jr e la 5 come papà Dejan: "Sente la pressione ma se c'era qualcuno che la meritava era lui"

Stessa squadra, setssa maglia: Aleksandar Stankovic all'Inter vestirà la maglia numero cinque che fu di papà Dejan. "Lui aveva preso questa decisione molto tempo fa: se un giorno fosse tornato all'Inter, avrebbe scelto il numero cinque - ha detto l'ex centrocampista nerazzurro in un'intervista a Sportinjo - Mi ha detto di sentire una certa pressione e che per lui non è una cosa da poco. Gli ho risposto che si tratta soltanto di un numero e che, se c'era qualcuno che meritava di indossarlo, quello era lui. Così potrò anche farmi regalare da lui qualche maglia da donare agli amici. Dietro ci sarà scritto soltanto "Stanković", senza il nome Aleksandar. Potrò finalmente regalare delle nuove maglie di Stanković, anziché quelle vintage".



"Credo che ormai le nostre carriere si siano separate, e lo stesso vale sia per Filip sia per Aleksandar - ha spiegato Stankovic - Il calcio è cambiato moltissimo. Essere all'Inter a questa età e giocare su un palcoscenico così importante rappresenta già un passo enorme. Non so se riuscirà a superarmi, ma sicuramente è sulla buona strada. Il calcio e il mondo sono cambiati e non è facile riuscire a salire su un treno del genere. Sono orgoglioso di tutti e tre i miei figli. Filip ha scelto di rimanere al Venezia, mentre Aleksandar è tornato all'Inter. Riuscirà a superarmi? Non ha bisogno di competere né con me né con nessun altro. Deve soltanto essere se stesso".