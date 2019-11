Cassano: "Inter, non è Oriali che ti fa vincere. Ad Ancelotti manca un vice"

A TIKI TAKA

Come sempre, Antonio Cassano senza peli sulla lingua ieri a Tiki Taka. L'ex attaccante ha parlato a ruota libera dei temi del campionato, partendo dalla "sua" Inter e al ruolo di Gabriele Oriali che proprio quest'anno è tornato in nerazzurro: "Basta con questa storia che è fondamentale. Era amico di Mancini e non faceva nulla, con Mourinho non faceva nulla. Sono i giocatori e gli allenatori ad aver vinto i trofei in quegli anni, non Oriali". Tiki Taka, Cassano: "Ancelotti senza vice, il figlio ha difficoltà"

In merito al Napoli, FantAntonio individua nello staff tecnico uno dei problemi alla base della crisi del Napoli: "Ancelotti è un grandissimo allenatore e gestore. Ma non dimentichiamoci che al Milan ha avuto Tassotti come vice, al Chelsea invece Clement. Poi al Bayern Monaco, come ora, si è portato il figlio Davide. Non so se è bravo o meno ma è troppo giovane, non può trattare con giocatori come Ribery o quelli che ha ora il Napoli. Carlo è un ottimo gestore ma serve anche qualcuno che pensi alla tattica e parli coi giocatori".

Sulla Roma, infine: "Secondo me sta facendo delle buone gare ma ha incontrato squadre con difficoltà. Adesso le gira tutto bene ma ha grosse difficoltà a difendere, in futuro può incontrare problemi. Pastore mi sta sorprendendo, così come Veretout. E Zaniolo è più fisico, non ha le qualità per fare il trequartista".