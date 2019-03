Cassano a Tiki Taka: "Spalletti uno con le palle, perché cambiarlo?"

18/03/2019

"Stanno mettendo in croce Spalletti e non capisco il motivo. Quale allenatore meglio di lui per l'Inter". In collegamento a Tiki Taka, Antonio Cassano prende le difese del tecnico nerazzurro. "Giovedì ha giocato con i ragazzini e in Champions aveva un girone di ferro. Spalletti è un allenatore top, una persona onesta, leale e diretta. Le cose non le manda a dire e qualche volta ti può attaccare al muro. E' uno con le palle. Perché cambiarlo?".