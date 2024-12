Inter: Carlos Augusto recupera per il Parma, Acerbi sempre in dubbio

A meno di contrattempi in questi giorni, venerdì sera a San Siro dovrebbe scendere in campo la stessa formazione che aveva iniziato la sfida di Firenze, ovvero la squadra titolare con Bisseck e De Vrij per Pavard e Acerbi. La speranza è, poi, che il risultato consenta a Inzaghi di far risparmiare minuti a qualche big e regalarne a chi ha visto meno il campo, come Buchanan, Arnautovic e Taremi. Un pensiero andrà anche alla trasferta di Leverkusen, ma tra le due quella più importante e delicata è senza dubbio il Parma. L'obiettivo è non perdere terreno dal Napoli capolista, ora a + 4 ma con una gara disputata in più, e dall'Atalanta che continua a vincere e volare. In Champions, invece, la cose si sono messe per il meglio: un posto tra le prime 24 è già praticamente garantito, mentre per la qualificazione diretta agli ottavi mancano 3-4 punti da conquistare nelle ultime tre gare contro Bayer, Sparta Praga e Monaco.