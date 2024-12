Inter, Acerbi e Carlos Augusto puntano al rientro contro il Parma

Il calendario, lo abbiamo evidenziato, è fittissimo. Ritmi parossistici. Il recupero degli infortunati diventa fondamentale, ancor più la gestione dei carichi. Se Pavard rientrerà solo a fine mese, il rientro di Acerbi e Carlos Augusto permettono comunque di superare la fase emergenziale in difesa. Inzaghi ha sinora dato prova di saper e voler utilizzare l'intero parco giocatori a sua disposizione: dovrà per forza di cose continuare su questa linea nelle prossime settimane, altra strada non c'è. E già venerdì sera avrà di che ragionare anche in vista del Leverkusen, data la trasferta di martedì in Champions. Rotazioni dunque all'ordine del giorno: in attacco di certo, con l'impiego dosato di Lautaro e Thuram, probabili a centrocampo, più forzate le scelte in difesa per favorire un rientro più graduale dello stesso Acerbi e con lui del jolly Carlos Augusto.