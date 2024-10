Carlos Augusto ko, l'infermeria Inter è più affollata: Inzaghi fa la conta per la Juve

L'Inter torna in tarda mattinata dalla trasferta di Champions League in Svizzera con un infortunato in più: dopo Calhanoglu, Acerbi e Asllani si è fermato anche Carlos Augusto, che al 54' della gara contro lo Young Boys si è accasciato a terra dopo un'accelerazione: la prima diagnosi parla di risentimento ai flessori della coscia sinistra. Dai nuovi accertamenti arriveranno risposte più precise sul problema muscolare del brasiliano, ma le parole di Simone Inzaghi nella conferenza stampa post gara hanno lasciato trasparire un certo timore: "Per Carlos Augusto il problema è più serio degli altri. Perdiamo un giocatore importante", ha detto il tecnico nerazzurro.