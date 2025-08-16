Juve, i convocati di Tudor per l'Atalanta: torna Bremer

La quarta e ultima amichevole della stagione 2025/2026 della Juventus la vedrà affrontare l'Atalanta a Bergamo nella serata di oggi – sabato 16 agosto – alle ore 20:45.
Di seguito i giocatori a disposizione di Igor Tudor in vista della trasferta sul campo della formazione orobica.
I CONVOCATI BIANCONERI
3 Bremer
4 Gatti
5 Locatelli
6 Kelly
7 Conceicao
8 Koopmeiners
9 Vlahovic
10 Yildiz
11 Nicolas Gonzalez
15 Kalulu
16 McKennie
17 Adzic
18 Kostic
19 Thuram
23 Pinsoglio
24 Rugani
25 Joao Mario
26 Douglas Luiz
27 Cambiaso
29 Di Gregorio
30 David
43 Fuscaldo
46 Facundo Gonzalez
47 Martinez
