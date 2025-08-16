Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juve, i convocati di Tudor per l'Atalanta: torna Bremer

16 Ago 2025 - 11:37

La quarta e ultima amichevole della stagione 2025/2026 della Juventus la vedrà affrontare l'Atalanta a Bergamo nella serata di oggi – sabato 16 agosto – alle ore 20:45.

Di seguito i giocatori a disposizione di Igor Tudor in vista della trasferta sul campo della formazione orobica.

I CONVOCATI BIANCONERI

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Nicolas Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

18 Kostic

19 Thuram

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Joao Mario

26 Douglas Luiz

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

30 David

43 Fuscaldo

46 Facundo Gonzalez

47 Martinez

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

04:15
Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

01:35
Lucca, buon inserimento

Lucca, buon inserimento

01:16
Oggi Inter-Olympiacos

Oggi Inter-Olympiacos

01:59
Sabato di Coppa Italia

Sabato di Coppa Italia

01:22
Oggi Atalanta-Juventus

Oggi Atalanta-Juventus

01:17
Domani Milan-Bari

Allegri: "Grande rispetto per il Bari, ci vuole equilibrio"

01:52
Luka e i palloni d'oro

Luka e i palloni d'oro

01:23
Domani Milan-Bari (21.15)

Domani Milan-Bari (21.15)

00:27
Il calendario di sabato 16 agosto

Il calendario di sabato 16 agosto

00:27
Cremonese-Palermo: sabato 16 agosto alle 21.15

Cremonese-Palermo: sabato 16 agosto alle 21.15

11:27
Vieira: "Bene, ma possiamo crescere"

Vieira: "Bene, ma possiamo crescere"

03:59
Capello: "Giocare qui è un'emozione incredibile"

Capello: "Giocare qui è un'emozione incredibile"

03:08
Leone: "I tifosi sono incredibili"

Leone: "I tifosi sono incredibili"

01:11
Cosmi: "Camarda, che qualità! Ma non fate un errore..."

Cosmi: "Camarda, che qualità! Ma non fate un errore..."

01:00
Cosmi: "Carboni? Diamogli una reale possibilità"

Cosmi: "Carboni? Diamogli una reale possibilità"

04:15
Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

Tiago Gabriel: "Io lavoro sempre al massimo"

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST JUVE-JUVE NEXT GEN 13/8 DICH

Juve, Tudor: "Spiace per i fischi a Vlahovic"

HL NAPOLI OLYMPIACOS 2-1 SRV

Il Napoli batte 2-1 l'Olympiacos: i gol della sfida

DICH CONTE 3 DICH

Conte: "Ndoye era il primo della lista, ma le condizioni non erano da Napoli"

Chevalier fa una papera, i social se la ridono con Donnarumma: "È il karma". Poi il riscatto

13 DICH JASHARI PRESENTAZIONE 14/8 DICH

Jashari: "Ho sempre voluto soltanto il Milan, è un sogno che diventa realtà"

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:21
Psg, Luis Enrique: "Obbiettivo della stagione? Facile, vincere tutto"
15:09
Athekame ringrazia lo Young Boys: "Sempre con voi"
14:55
Lazio-Atromitos, i convocati biancocelesti
14:01
Verona, infortunio per Suslov: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro
13:04
Roma, 22 convocati per il test con il Neom: torna Dybala ancora out Pellegrini