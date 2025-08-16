Logo SportMediaset
Inter, Marotta diventa anche azionista: il comunicato del club

16 Ago 2025 - 10:15

"Giuseppe Marotta, che è stato nominato Presidente dell’Inter dall'assemblea degli azionisti del 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%. Dopo circa un anno dalla nomina a presidente, sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership. L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo". Così l'Inter in un comunicato pubblicato nella mattinata di sabato poco dopo le ore 10.

