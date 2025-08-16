Roma, 22 convocati per il test con il Neom: torna Dybala ancora out Pellegrini

© Getty Images
Sono 22 i giocatori convocati dal tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini per l'amichevole di oggi alle ore 17 contro il Neom allo Stirpe di Frosinone. Tra questi, ancora assente Lorenzo Pellegrini, che dopo aver perso la fascia di capitano (assegnata a El Shaarawy) da qualche giorno è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero vicino al trasferimento in Premier League.
L'ELENCO
Portieri: Vasquez, Zelezny, Svilar
Difensori: Rensch, Angelino, Ndicka, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Lulli, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
