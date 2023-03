Inter, Onana: "Aprile mese tosto, ci prenderemo delle soddisfazioni"

INTER

Il portiere nerazzurro a SportMediaset: "Voglio vincere tutto, sempre in campo senza paura"

© Getty Images André Onana suona la carica in vista dei prossimi impegni dell'Inter in campionato, Coppa Italia e Champions League. "Bisogna giocare sempre senza paura. Se c'è la paura è meglio non scendere in campo - ha spiegato il portiere nerazzurro in esclusiva a SportMediaset -. Ci aspetta un mese difficile, ma ci alleniamo tutti i giorni per giocare partite come quelle contro la Juve e il Benfica". "Bisogna allenarsi bene e sono convinto che se lavoreremo bene, sarà un mese ricco di soddisfazioni", ha aggiunto.

In Champions Onana è primo per clean sheet e salvataggi e grazie anche alle sue parate l'Inter è volato ai quarti a 12 anni dall'ultima volta. "Significa che la difesa sta facendo molto bene il suo lavoro. Tu puoi anche parare tanto, ma se non passi il turno il gruppo non ha valore - ha spiegato il portiere dividendo i meriti col resto della squadra -. Il clean sheet è un lavoro collettivo, dal mister all'attaccante a tutti quelli che stanno in panchina. Siamo tutti qui a difendere l'Inter e per me è un onore essere il portiere di questo club".

Onore che Onana vuol dimostrare sul campo, puntando sempre in alto. "Ci meritiamo più rispetto in Europa perché abbiamo mandato il Barcellona in Europa League ed eravamo in un girone complicato - ha precisato l'estremo difensore dell'Inter -. Abbiamo dimostrato che siamo una squadra forte. Non importa quello che succederà col Benfica, ma noi andremo a giocare lì per vincere". "Voglio vincere tutto", ha ribadito Onana.

Intanto da Appiano Gentile arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato contro la Fiorentina. Bastoni e Gosens hanno lavorato quasi totalmente in gruppo e saranno dunque a disposizione per il match contro i viola. Nello spogliatoio nerazzurro inoltre si respira anche una certa fiducia per i recuperi di Dzeko e Dimarco. I due hanno svolto infatti un allenamento personalizzato ad alto ritmo e stanno aumentando i giri per provare a farsi trovare pronti. DeVrij invece in permesso: l'olandese sta per diventare papà.