Inter, anche Brozovic e Handanovic partiti per Riyad

INTER

I due in Arabia anche per questioni di gruppo ma il centrocampista può sperare di finire in panchina. C'è Lukaku che però resta in dubbio

© Getty Images L'Inter parte per l'Arabia Saudita dove mercoledì giocherà la Supercoppa Italiana contro il Milan (diretta alle 20 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) con due elementi "quasi" a sorpresa: Marcelo Brozovic e Samir Handanovic. I due sembravano destinati a essere indisponibili sentendo le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo il Verona e per questo la loro presenza va letta soprattutto in chiave spogliatoio, sono due senatori pronti a stare vicino alla squadra per caricarla ma soprattutto il centrocampista ha qualche minima chance di andare in panchina. Sul volo per Riyad anche Romelu Lukaku, non ancora al meglio e che resterà in dubbio sino alla vigilia.

Dopo l'allenamento del mattino si sono registrare buone sensazioni su Brozovic che ha lavorato ancora a parte per via del problema al polpaccio ma ha anche aumentato i carichi senza accusare ulteriori problemi. Ecco perché, a tre giorni dalla partita, esiste qualche speranza di vederlo in panchina e pronto a subentrare in caso di necessità. Meno probabile un recupero di Handanovic, anche perché c'è meno necessità nel reparto con la titolarità assicurata di Onana, ma lo sloveno sarà ugualmente prezioso per stare vicino al gruppo.

Confermata la presenza di Lukaku, che ieri e oggi ha lavorato con i compagni pur non avendo ancora risolto del tutto il problema al ginocchio sinistro. La sua convocabilità è ancora in dubbio, dovrebbe essere questione dentro o fuori a ridosso della rifinitura, ed eventualmente sarà arma da minuti finali soprattutto se Inzaghi avesse bisogno di aggiungere un attaccante in più per aggredire il Milan o come riferimento offensivo per tenere la palla lontana dalla difesa.