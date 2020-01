Bonolis punge: "C'è il regolamento pro Juve...".Il web si scatena

La fede interista di Paolo Bonolis non è certo una novità e questa volta il conduttore ha fatto arrabbiare i tifosi della Juventus. Nel corso della punta di "Avanti un altro" ha punto i bianconeri mentre interrogava un concorrente sui nuovi regolamenti del calcio e sui social si è scatenata una bufera. "Durante una partita di calcio se il pallone viene colpito accidentalmente dall’arbitro, è gol o non è gol?", la domanda. "Non è gol", la risposta e nella spiegazione ecco le parole incriminate di Bonolis: "Con le nuove regole introdotte nel 2019 l’arbitro non viene più considerato come un qualunque elemento di gioco, quindi se il pallone colpisce l’arbitro in qualsiasi zona del campo il gioco viene interrotto... a meno che non sia la Juve. Sono le regole, non le ho scritte io“