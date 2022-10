Bastoni risponde al Barcellona: "Non volevo prendermela con nessuno"

LA POLEMICA SOCIAL

Il difensore nerazzurro, in esclusiva a Sportmediaset, replica ai media catalani che avevano mal interpretato un suo post

Alessandro Bastoni, ancora fresco di successo sul Barcellona, ha voluto festeggiare con un post su Instagram in cui, a fianco della frase "vittoria di cuore e carattere", spicca una foto di un suo contrasto di gioco con Gavi, centrocampista blaugrana. I media catalani, per la precisione 'Sport', ha voluto interpretarlo come una sorta di sfottò nei confronti degli avversari usciti sconfitti da San Siro al termine della partita di Champions League con l'Inter.

Il quotidiano catalano ha scritto: "Bastoni ha gonfiato il petto dopo un match in cui il protagonista principale non è stato lui, ma l'uomo vestito in modo diverso dai 22 giocatori. Il giocatore deve essere andato negli spogliatoi seccato perché la prima cosa che gli è venuta in mente di postare è stata una provocazione a Gavi e a tutti i tifosi quando tra l'altro l'Inter non ha matematicamente messo al sicuro il passaggio agli ottavi. Come si dice, 'quando sputi ti cade sempre addosso', e con la gara di ritorno da giocare vedremo se questa massima non si avvererà ancora con Bastoni".

Il difensore, intervistato in esclusiva da Sportmediaset, ha voluto chiarire che il suo è stato solo un modo per celebrare una vittoria importante per la sua squadra in una sfida che poteva decidere il futuro europeo dei nerazzurri: "Non c'era nessun motivo di prendersela né con Gavi, protagonista di quella azione, né con il mondo del Barcellona". Queste le sue parole al microfono di Marco Barzaghi. In questo modo Bastoni ha cercato di placare gli animi di una vigilia che sta assumendo contorni sempre più accesi. Come spesso capita in questi casi, infatti, i social si sono scatenati con una serie di frasi di cui, le più gentili, fanno riferimento all'accoglienza che verrà riservata ai nerazzurri al Camp Nou.

L'astio ha toccato anche la compagna di Bastoni, Camilla Bresciani, che ha postato nelle sue storie su Instagram le terribili e farneticanti minacce ricevute con messaggi privati: "Spezzerò le gambe a tuo marito sono vicino casa tua, qua intorno. Gli sparerò, non giocherà più a calcio". La donna ha risposto con: "Ma quanto fate schifo?". La prova più evidente di quanto la vicenda abbia ormai superato qualsiasi limite.