Barella: "Siamo la squadra perfetta di Conte. Europei? Ce la giocheremo fino in fondo"

La Nazionale e l'Inter. Mancini e Conte. Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter, si confessa in un’intervista a France Football. L'Europeo si avvicina e il nerazzurro vorrà essere protagonista. Ma certo non dimentica quando gli esordi in azzurro quando era ancora al Cagliari, non certo in una big e per questo il grazie a Mancio è enorme: "Gliene sarò sempre riconoscente, perché ha fatto di me un titolare senza guardare alla maglia che portavo, allora del Cagliari. Ha creato un clima sereno, non semplice visto che vanno cancellate anche certe tensioni di campionato. Jorginho mette ordine al gioco, dà il pallone al momento giusto. Verratti, bisogna sparargli per toglierglielo: è il giocatore di talento della squadra, con Insigne. L’obiettivo all’Europeo è di giocarcela fino in fondo”.