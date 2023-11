Atalanta-Inter, le pagelle: Calha e Lautaro implacabili, Lookman il più pimpante della Dea

LE PAGELLE

I voti ai protagonisti del match di Bergamo: Musso ingenuo sul rigore, Dimarco troppo leggero sul gol di Scamacca

© Getty Images

LE PAGELLE DELL'ATALANTA

Musso 5 - Ingenua l'uscita a valanga su Darmian che porta al rigore dello 0-1. Sul penalty intuisce ma può poco, così come sul gioiello di Lautaro.

Scalvini 6 - Qualche distrazione in più dei compagni di reparto sul piano difensivo, ma anche un buon supporto offensivo con i suoi continui sganciamenti in avanti (dal 17' st Toloi 5 - Entra per riequilibrare la squadra dopo il raddoppio di Lautaro, si becca due gialli in 7' e lascia i suoi in inferiorità numerica nei minuti di recupero).

Djimsiti 6,5 - Fa buona guardia sugli attaccanti dell'Inter, prestazione concreta in una serata tutt'altro che semplice.

Kolasinac 6,5 - Un po' con le buone un po' con le cattive contiene con grande efficacia sia Thuram sia Lautaro, appena lascia il campo l'argentino trova lo spazio per il raddoppio (dal 10' st Pasalic 5,5 - Entra per cambiare l'assetto tattico della squadra, ma subito dopo il suo ingresso arriva il raddoppio dell'Inter e non riesce a incidere come Gasperini sperava).

Zappacosta 6 - Qualche buona discesa sulla destra e anche un paio di cross interessanti in un'area di rigore che però è quasi sempre dominata dai difensori dell'Inter (dal 10' st Hateboer 5,5 - Non riesce a dare nuova spinta ai suoi ed è anche in ritardo su Lautaro in occasione dello 0-2).

De Roon 6 - Come d'abitudine si consuma i polmoni a centrocampo garantendo quantità e sostanza ai suoi.

Ederson 5,5 - Distratto in occasione del 2-0, poco presente quando c'è da dar supporto alla manovra offensiva.

Ruggeri 5,5- Sua la prima occasione del match (sinistro a lato di poco), che si somma alle continue discese e a qualche traversone pericoloso. È però lui a farsi sorprendere dal lancio di Calhanoglu e perdere Darmian in occasione dello 0-1.

Koopmeiners 6 - Parte largo a destra con l'obiettivo di costringere i difensori interisti a giocare uno contro uno e metterli in difficoltà. Ci riesce solo in parte nel primo tempo, poi cala alla distanza (dal 35' st Muriel 6 - Qualche spunto dei suoi in un finale comunque ben gestito dall'Inter).

Lookman 6,5 - È il più mobile e imprevedibile dell'attacco bergamasco. Nel primo tempo il suo continuo abbassarsi tra le linee crea più di un subbuglio nella retroguardia interista, nella ripresa serve a Scamacca l'assist del 2-1 e spaventa Sommer poco dopo (dal 35' st De Ketelaere 5,5 - Entra e non incide, sta scivolando indietro nelle gerarchie di Gasperini).

Scamacca 6,5 - Quando esce dall'area e lavora di sponda sa rendersi molto utile, ma all'interno è sempre raddoppiato e non riesce a pungere. Al 61' ha comunque il merito di buttare in rete il primo pallone che gli capita a tiro e riaprire una partita che sembrava chiusa.

Allenatore: Gasperini 6

LE PAGELLE DELL'INTER

Sommer 6,5 - Sul gol di Scamacca da due passi non può nulla, ma è attentissimo nei minuti finali prima su Lookman, poi sullo stesso Scamacca. Due parate non impossibili, ma comunque decisive per salvaguardare la vittoria.

Pavard 6 - Una mezzora solida e senza errori nonostante il forcing atalantino in avvio, poi la brutta torsione del ginocchio sinistro e l'uscita anticipata che fanno tremare Inzaghi (dal 33' Darmian 6,5 - Entra a freddo, ma è suo lo scatto bruciante che prende in controtempo la difesa dell'Atalanta e costringe Musso al fallo da rigore che sblocca la serata).

De Vrij 6,5 - Padrone dell'area di rigore insieme ad Acerbi, non lascia mai spazio a Scamacca sui cross e ripulisce anche le situazioni più complicate.

Acerbi 6,5 - Sbaglia poco e nulla, garantendo anche il consueto sostegno offensivo quando la squadra si alza.

Dumfries 6 - Non attacca con grande continuità e convinzione, frenato anche dalla posizione molto avanzata di Ruggeri, ma disputa nel complesso una buona partita. Nel finale sciupa un'ottima chance per l'1-3.

Barella 6,5 - Tanta generosità, come sempre, e tante battaglie vinte in mezzo al campo. Da uno dei duelli rimedia anche un turbante che si porta fino al triplice fischio.

Calhanoglu 7 - Si inventa l'assist in verticale per Darmian che porta al fallo da rigore di Musso, poi si presenta sul dischetto e fulmina il portiere bergamasco con un destro chirurgico (dal 41' st Asllani sv).

Mkhitaryan 6,5 - Tanti palloni recuperati e la consueta generosità. Mancano un po' di inserimenti in area, ma è lui a trovare Lautaro libero in occasione del gol dello 0-2 (dal 25' st Frattesi 6 - Entra quando la partita si è ormai trasformata in una battaglia piuttosto sporca, lui fa il suo da buon soldato).

Dimarco 5,5 - Non fa mai mancare il supporto offensivo e sfiora anche un gol da cineteca, ma ha sulla coscienza il gol di Scamacca: il contatto con Lookman è al limite, ma lui va giù con un po' troppa leggerezza e di fatto spalanca la strada alla rete avversaria (dal 25' st Carlos Augusto 6 - Come Frattesi entra più per combattere e difendere il risultato e non ha grandi chance di mettere in mostra le sue qualità).

Thuram 5,5 - Si muove e svaria molto, fa a sportellate per tutta la partita ma fa anche un po' fatica a entrare in azioni pericolose e non riesce mai a trovarsi un varco per spaventare Musso.

Lautaro 7 - Un'ora a fare movimenti e sponde senza mai riuscire a rendersi pericoloso in area di rigore, ma al primo pallone appena appena gestibile che gli capita sul destro si inventa un gol capolavoro (dal 41' st Sanchez sv).

Allenatore: Inzaghi 7